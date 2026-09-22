Super League: «Ναι» στη μελέτη για κεντρική διαχείριση, «όχι» στην πρόταση Αλαφούζου

Η Super League συμφώνησε να προχωρήσει σε μελέτη για την προοπτική κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, με την πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη να εγκρίνεται ομόφωνα και την Deloitte να αναλαμβάνει την εκπόνηση του πλάνου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι ΠΑΕ της Super League συμφώνησαν ομόφωνα να προχωρήσουν σε μελέτη για την προοπτική κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, με την πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη να λαμβάνει έγκριση.
  • Αντιθέτως, η πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου για διαφορετικό μοντέλο διανομής των εσόδων δεν προχώρησε, καθώς δεν έφτασε καν σε ψηφοφορία.
  • Η Deloitte αναλαμβάνει τη μελέτη, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για τις επόμενες συζητήσεις, με τις ομάδες να δεσμεύονται για την τήρηση των υφιστάμενων τηλεοπτικών συμβολαίων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σημαντική εξέλιξη για το μέλλον των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Super League προέκυψε από τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς οι ΠΑΕ συμφώνησαν να προχωρήσουν σε μελέτη για την προοπτική κεντρικής διαχείρισης.

Η πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη πήρε ομόφωνη έγκριση και πλέον η Deloitte καλείται να εξετάσει τα δεδομένα και να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πλάνο για το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει ένα ενιαίο μοντέλο στα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος.

Το θέμα των τηλεοπτικών βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης, καθώς η Super League αναζητά τρόπους ώστε να ενισχύσει τα έσοδα των ομάδων και παράλληλα να κάνει το πρωτάθλημα πιο ανταγωνιστικό.

Η λογική της πρότασης Μαρινάκη είναι να προηγηθεί μια σοβαρή και τεκμηριωμένη μελέτη πριν παρθούν οι τελικές αποφάσεις. Η Deloitte θα εξετάσει την αγορά, τα σημερινά δεδομένα και τις δυνατότητες που υπάρχουν, ώστε οι ομάδες να έχουν στα χέρια τους συγκεκριμένα στοιχεία για το επόμενο βήμα.

Την ίδια στιγμή, δεν προχώρησε η πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου. Ο πρόεδρος της Super League και της ΠΑΕ Παναθηναϊκός είχε προτείνει διαφορετικό μοντέλο, με διανομή των τηλεοπτικών εσόδων διά 14, με τη συμμετοχή των ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακού στο συγκεκριμένο σχήμα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες από τη συνεδρίαση, η συγκεκριμένη πρόταση δεν έφτασε καν σε ψηφοφορία. Έτσι, το αποτέλεσμα της ημέρας ήταν ξεκάθαρο: η πρόταση για τη μελέτη της κεντρικής διαχείρισης πέρασε ομόφωνα και πλέον η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της Deloitte.

Παράλληλα, όλες οι ομάδες ξεκαθάρισαν ότι θα σεβαστούν και θα τηρήσουν κανονικά τα τηλεοπτικά συμβόλαια που έχουν ήδη υπογράψει. Η μελέτη αναμένεται πλέον να αποτελέσει τη βάση για την επόμενη συζήτηση μεταξύ των ΠΑΕ. Το αν η Super League θα κινηθεί τελικά προς ένα ενιαίο μοντέλο τηλεοπτικής διαχείρισης θα κριθεί από τα στοιχεία και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν.

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