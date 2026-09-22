Τζιτζικώστας: Ανοικτό το ενδεχόμενο για επείγοντα μέτρα αν επιδεινωθεί η ενεργειακή κρίση

Ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο λήψης «επείγοντων μέτρων» για την αντιμετώπιση της «πρωτόγνωρης» ενεργειακής κρίσης, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση εξαιρετικά επικίνδυνη και ρευστή για την παγκόσμια οικονομία. Τόνισε την ανάγκη προστασίας των συμφερόντων της Ευρώπης βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, με έμφαση στον περιορισμό των ενεργειακών εξαρτήσεων και την προώθηση βιώσιμων μετακινήσεων.

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Απόστολος Τζιτζικώστας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο για «επείγοντα μέτρα» απέναντι στην «πρωτόγνωρη» ενεργειακή κρίση, μιλώντας στο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ στο Δουβλίνο.
  • Χαρακτήρισε την ενεργειακή κρίση «πρωτόγνωρη» και την κατάσταση «εξαιρετικά επικίνδυνη για την παγκόσμια οικονομία και πολύ ρευστή». Προειδοποίησε πως αν επιδεινωθεί, θα ζητήσει έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών για επείγοντα μέτρα.
  • Τόνισε την ανάγκη να «προστατεύσουμε τα συμφέροντα της Ευρώπης» με βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα, όπως ο «περιορισμός των ενεργειακών εξαρτήσεων» και η «στροφή στις βιώσιμες μετακινήσεις».

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Το ενδεχόμενο να ληφθούν «επείγοντα μέτρα» για την αντιμετώπιση της «πρωτόγνωρης» ενεργειακής κρίσης άφησε ανοικτό ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, σε δηλώσεις του στο Συμβούλιο Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δουβλίνο, με βασικό θέμα την ενεργειακή κρίση και την οδική ασφάλεια.

Επικίνδυνη και ρευστή η κατάσταση στην παγκόσμια οικονομία

Προσερχόμενος στο Συμβούλιο Υπουργών, ο Απόστολος Τζιτζικώστας χαρακτήρισε «πρωτόγνωρη» την τρέχουσα ενεργειακή κρίση και επισήμανε ότι «η κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για την παγκόσμια οικονομία και πολύ ρευστή, τόσο στις τιμές του αργού πετρελαίου, όσο και στις τιμές, αλλά και την επάρκεια των αεροπορικών καυσίμων». Προειδοποίησε μάλιστα ότι «αν επιδεινωθεί περαιτέρω η κατάσταση με την ενεργειακή κρίση, θα ζητήσει έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ για να λάβει επείγοντα μέτρα».

Να προστατεύσουμε τα συμφέροντα της Ευρώπης

«Πρέπει να προστατεύσουμε τα συμφέροντα της Ευρώπης μακροπρόθεσμα, αλλά κυρίως βραχυπρόθεσμα», τόνισε ο Απόστολος Τζιτζικώστας. Εξειδικεύοντας στα μακροπρόθεσμα μέτρα, ο Απόστολος Τζιτζικώστας για αυτά που περιλαμβάνουν «περιορισμό των ενεργειακών εξαρτήσεων, ειδικά στα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, συνεργασία με εναλλακτικούς και αξιόπιστους εταίρους, αλλά και προώθηση της καινοτομίας».

Αναφερόμενος στο χαρτοφυλάκιό του Απόστολος Τζιτζικώστας αναφέρθηκε στην ανάγκη για «στροφή στις βιώσιμες μετακινήσεις, επένδυση στο σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλών ταχυτήτων, ηλεκτροκίνηση, αύξηση της χρήσης αξιόπιστων δημόσιων συγκοινωνιών, αποτελούν προτεραιότητες». «Όμως πρέπει να εξετάσουμε τι σημαίνει ανθεκτικότητα της Ευρώπης σε τέτοιες κρίσεις και πρέπει να το κάνουμε τώρα», συνέχισε ο Απόστολος Τζιτζικώστας για να προσθέσει: «Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένα μέτρα για την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα». «Εάν μάλιστα η κατάσταση στις μεταφορές επιδεινωθεί, θα ζητήσω έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών, ώστε να λάβουμε επείγοντα μέτρα», τόνισε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας.

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