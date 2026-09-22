Μετρό Θεσσαλονίκης: Συρμός ακινητοποιήθηκε κοντά στον σταθμό της Βούλγαρη – Πώς διεξάγονται τα δρομολόγια

Συρμός του Μετρό Θεσσαλονίκης ακινητοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (22/9) κοντά στον σταθμό της Βούλγαρη, προκαλώντας διακοπή της κυκλοφορίας στην Τροχιά 2. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά στο υπόλοιπο της γραμμής, με τους επιβάτες να μετεπιβιβάζονται στον σταθμό 25ης Μαρτίου για το τμήμα Νέα Ελβετία έως 25ης Μαρτίου μέσω της Τροχιάς 1.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πρόβλημα στο Μετρό Θεσσαλονίκης το απόγευμα της Τρίτης (22/9), με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω της Τροχιάς 1 στο τμήμα από τον σταθμό Νέα Ελβετία μέχρι εκείνον 25ης Μαρτίου.
  • Συρμός ακινητοποιήθηκε κοντά στον σταθμό της Βούλγαρη στην Τροχιά 2, διακόπτοντας την κυκλοφορία σύμφωνα με πληροφορίες του voria.gr.
  • Η διαχειρίστρια εταιρεία ΤΗΕΜΑ ανακοίνωσε ότι «τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολοίπου της γραμμής». Οι επιβάτες κάνουν μετεπιβίβαση στον σταθμό 25ης Μαρτίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πρόβλημα στο Μετρό Θεσσαλονίκης το απόγευμα της Τρίτης (22/9) με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω της Τροχιάς 1 στο τμήμα από τον σταθμό Νέα Ελβετία μέχρι εκείνον 25ης Μαρτίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας ΤΗΕΜΑ, «τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολοίπου της γραμμής», ενώ οι επιβάτες κάνουν μετεπιβίβαση στον σταθμό 25ης Μαρτίου.

Πληροφορίες του voria.gr, αναφέρουν πως συρμός ακινητοποιήθηκε κοντά στον σταθμό της Βούλγαρη στην Τροχιά 2 και διακόπηκε η κυκλοφορία. 

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