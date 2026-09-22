Μετρό Θεσσαλονίκης: Συρμός ακινητοποιήθηκε κοντά στον σταθμό της Βούλγαρη – Πώς διεξάγονται τα δρομολόγια

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Πρόβλημα στο Μετρό Θεσσαλονίκης το απόγευμα της Τρίτης (22/9) με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω της Τροχιάς 1 στο τμήμα από τον σταθμό Νέα Ελβετία μέχρι εκείνον 25ης Μαρτίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας ΤΗΕΜΑ, «τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολοίπου της γραμμής», ενώ οι επιβάτες κάνουν μετεπιβίβαση στον σταθμό 25ης Μαρτίου.

Πληροφορίες του voria.gr, αναφέρουν πως συρμός ακινητοποιήθηκε κοντά στον σταθμό της Βούλγαρη στην Τροχιά 2 και διακόπηκε η κυκλοφορία.