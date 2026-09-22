Βασίλης Μπισμπίκης για Δέσποινα Βανδή: «Είμαι ερωτευμένος – Προς το παρόν δεν νομίζω να φάμε κουφέτα»

Για τη σχέση του με τη Δέσποινα Βανδή, τον τρόπο με τον οποίο βιώνει τον έρωτα, αλλά και το ενδεχόμενο να παντρευτούν μίλησε ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» το πρωί της Τρίτης (22/9).

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στα συναισθήματά του για τη σύντροφό του, τονίζοντας ότι ανέκαθεν ήταν εκδηλωτικός και παρορμητικός στις προσωπικές του σχέσεις.

«Είμαι ερωτευμένος, είμαι ερωτευμένος, είμαι ερωτευμένος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, εξήγησε ότι ο έρωτας μπορεί να προκαλέσει φόβο, καθώς, όπως υποστήριξε, πολλές φορές κάνει τον άνθρωπο να χάνει τη λογική και τον αυτοέλεγχό του. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η αναγνωρισιμότητα της Δέσποινας Βανδή δεν τον προβλημάτισε.

«Ήμουν πάντα εκδηλωτικός και παρορμητικός, μ’ αρέσουν τα πάθη, τα ζω έντονα και ακραία. Το όνομα της Δέσποινας δεν μου έφερε φόβο. Φόβο φέρνει ο έρωτας καμιά φορά, γιατί χάνεις τη λογική σου, δεν μπορείς να ελέγξεις τον εαυτό σου. Αν ελέγχεις τον εαυτό σου όσο είσαι ερωτευμένος, δεν είσαι ερωτευμένος», ανέφερε.

Τι απάντησε για το ενδεχόμενο γάμου

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Βασίλης Μπισμπίκης ρωτήθηκε και για το ενδεχόμενο να παντρευτεί τη Δέσποινα Βανδή. Ο ηθοποιός διευκρίνισε ότι ο γάμος δεν περιλαμβάνεται στα άμεσα σχέδιά τους, χωρίς ωστόσο να αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο στο μέλλον. «Προς το παρόν δεν νομίζω να φάμε κουφέτα, σήμερα, αύριο δηλαδή, δεν έχει», απάντησε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν σχεδιάζουν να παντρευτούν στο προσεχές διάστημα.