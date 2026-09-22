«Κανακαρά»: H νέα σειρά εποχής ξεκίνησε τα γυρίσματα στην Αθήνα

H νέα σειρά εποχής «Κανακαρά», που μας μεταφέρει στα Δωδεκάνησα της δεκαετίας του ’50, ξεκίνησε, σύμφωνα με πληροφορίες, τα γυρίσματα στην Αθήνα, ενώ στη συνέχεια η νέα μεγάλη παραγωγή του Mega, σε σκηνοθεσία Σταύρου Τσάμη και σενάριο της Σοφίας Καζαντζιάν και του Μάριου Ιορδάνου, θα μεταφερθεί στη Σύμη, σύμφωνα με τη Reallife.

Εμπνευσμένη από μια ξεχωριστή ελληνική παράδοση που καθόριζε επί δεκαετίες τη μοίρα ολόκληρων οικογενειών, αφηγείται την ιστορία δύο δίδυμων αδελφών που γεννήθηκαν με διαφορά λίγων λεπτών, αλλά ο θεσμός της κανακαράς, δηλαδή της πρωτότοκης κόρης που κληρονομεί το σπίτι, χάραξε δύο διαφορετικές ζωές.

Παράλληλα, η σειρά με πρωταγωνιστές τον Γιώργο Καραμίχο, την Έβελυν Ασουάντ, τον Νίκο Λεκάκη και την Εριφύλη Κιτζόγλου, πήρε το «πράσινο φως» για επιδότηση από το ΕΚΚΟΜΕΔ. Ο συνολικός προϋπολογισμός της νέας μεγάλης παραγωγής ανέρχεται σε 5.815.000 ευρώ, ενώ το ποσό της επιδότησης που εξασφάλισε αγγίζει το 1.500.000 ευρώ.