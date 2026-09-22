Ιωάννινα: Κεραυνός σκότωσε 88 πρόβατα σε βοσκοτόπι- Ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε κτηνοτροφική μονάδα – BINTEO

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Προβλήματα στην Ήπειρο δημιούργησε η αλλαγή του καιρού. Αν και τα φαινόμενα δεν ήταν μεγάλης διάρκειας, εντούτοις ήταν έντονα με χαλάζι, βροχοπτώσεις και μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα.

Σε βοσκοτόπι στα Ιωάννινα, σκοτώθηκαν 88 πρόβατα όταν κεραυνός χτύπησε κοπάδι. Ο κτηνοτρόφος που βρισκόταν στο σημείο, δεν τραυματίστηκε και είναι καλά στην υγεία του.

Για το περιστατικό έχει ήδη ενημερωθεί ο ΕΛΓΑ, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για την καταγραφή της ζημιάς και τις διαδικασίες αποζημίωσης, καθώς πρόκειται για σημαντικά απώλεια ζωικού κεφαλαίου για τον κτηνοτρόφο.

Επίσης, στο Προδρόμι Σουλίου ανεμοστρόβιλος που έπληξε την περιοχή, νωρίς το απόγευμα, ισοπέδωσε τμήμα των εγκαταστάσεων κτηνοτροφικής μονάδας.

Το epirusgate.gr επικοινώνησε με τον ιδιοκτήτη της κτηνοτροφικής μονάδας, ο οποίος ανέφερε ότι, παρά την ένταση του φαινομένου και τις υλικές ζημιές, όλα τα ζώα είναι καλά και δεν υπήρξαν απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο.

Όπως ανέφερε, άνθρωποι και ζώα πανικοβλήθηκαν την ώρα που εκδηλώθηκε ο ανεμοστρόβιλος, ωστόσο η κατάσταση πλέον έχει ομαλοποιηθεί.