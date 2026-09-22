Αργολίδα: Ηλικιωμένοι σώθηκαν την τελευταία στιγμή από τα ορμητικά νερά χειμάρρου – ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα αυτοκίνητο με δύο ηλικιωμένους εγκλωβίστηκε στα ορμητικά νερά χειμάρρου στο Νέο Ροεινό Αργολίδας, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ναυπλίου να πραγματοποιεί τον απεγκλωβισμό τους. Η περιοχή αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω ισχυρής βροχόπτωσης, με κλειστά ρέματα και πλημμύρες να σημειώνονται και στην πόλη του Άργους

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΑΡΓΟΛΙΔΑ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο ηλικιωμένοι σώθηκαν την τελευταία στιγμή από χείμαρρο στο Νέο Ροεινό Αργολίδας, αφού το αυτοκίνητό τους εγκλωβίστηκε στα ορμητικά νερά. Ο απεγκλωβισμός τους έγινε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ναυπλίου.
  • Πολλά ρέματα στην Αργολίδα έχουν κλείσει από την αστυνομία λόγω της δυνατής βροχόπτωσης και της επικινδυνότητας για τα διερχόμενα οχήματα.
  • Προβλήματα πλημμυρών δημιουργήθηκαν και στην πόλη του Άργους, με ένα τμήμα της να πλημμυρίζει από τα νερά της βροχής.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Παραλίγο να σημειωθεί τραγωδία στην Αργολίδα, στην περιοχή του Νέου Ροεινού όταν αυτοκίνητο με επιβαίνοντες δύο ηλικιωμένους εγκλωβίστηκε στα ορμητικά νερά χειμάρρου.

Ο απεγκλωβισμός τους από τα ορμητικά νερά του χειμάρρου έγινε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ναυπλίου.

Όπως αναφέρουν οι argolikeseidhseis, πολλά ρέματα έχουν κλείσει από την αστυνομία λόγω της δυνατής βροχόπτωσης και της επικινδυνότητας για τα διερχόμενα οχήματα.

Προβλήματα δημιουργήθηκαν από την καταιγίδα και στην πόλη του Άργους όπου ένα τμήμα της πόλης πλημμύρησε από τα νερά της βροχής.

ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ