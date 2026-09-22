Αργολίδα: Ηλικιωμένοι σώθηκαν την τελευταία στιγμή από τα ορμητικά νερά χειμάρρου – ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

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Παραλίγο να σημειωθεί τραγωδία στην Αργολίδα, στην περιοχή του Νέου Ροεινού όταν αυτοκίνητο με επιβαίνοντες δύο ηλικιωμένους εγκλωβίστηκε στα ορμητικά νερά χειμάρρου.

Ο απεγκλωβισμός τους από τα ορμητικά νερά του χειμάρρου έγινε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ναυπλίου.

Όπως αναφέρουν οι argolikeseidhseis, πολλά ρέματα έχουν κλείσει από την αστυνομία λόγω της δυνατής βροχόπτωσης και της επικινδυνότητας για τα διερχόμενα οχήματα.

Προβλήματα δημιουργήθηκαν από την καταιγίδα και στην πόλη του Άργους όπου ένα τμήμα της πόλης πλημμύρησε από τα νερά της βροχής.