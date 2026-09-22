Γιώργος Μαζωνάκης: Η γιατρός ζήτησε «κοινή γραμμή» από τους εργαζομένους πριν από τις καταθέσεις τους – Τι αποκάλυψε η γραμματέας

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Νέα στοιχεία για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη προκύπτουν από την κατάθεση της γραμματέως του ιατρείου του Κολωνακίου, η οποία φέρεται να αναφέρθηκε σε συζήτηση για τη χορήγηση μέθης και προποφόλης. Παράλληλα, κατήγγειλε ότι η προφυλακισμένη γιατρός επικοινώνησε μαζί της πριν καταθέσει στην Αστυνομία, ζητώντας από την ίδια και τους υπόλοιπους εργαζομένους του ιατρείου να ακολουθήσουν κοινή γραμμή στις καταθέσεις τους.

Σύμφωνα με τον Alpha, κατά την εξέτασή της, η γραμματέας κλήθηκε να απαντήσει σε δύο βασικά ερωτήματα που αφορούν τόσο τις συνθήκες υπό τις οποίες ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή όσο και όσα προηγήθηκαν της πρώτης κατάθεσής της.

Η αναφορά σε μέθη και προποφόλη

Το πρώτο ερώτημα αφορούσε το ενδεχόμενο να είχε χορηγηθεί μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη κατά την παραμονή του στο ιατρείο.

Η γραμματέας φέρεται να κατέθεσε ότι, ενώ βρισκόταν στον διάδρομο του ιατρείου την ημέρα του περιστατικού, άκουσε τις λέξεις «μέθη» και «προποφόλη», χωρίς ωστόσο να προκύπτει από την αναφορά της εάν χορηγήθηκε κάποια από τις συγκεκριμένες ουσίες στον τραγουδιστή.

Η κατάθεσή της θέτει νέα ερωτήματα σχετικά με το ενδεχόμενο χορήγησης φαρμακευτικής ουσίας, το είδος της και το πρόσωπο που ενδεχομένως τη χορήγησε.

Καθοριστικά για τη διερεύνηση της υπόθεσης αναμένεται να είναι τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία θα μπορούσαν να αποσαφηνίσουν εάν υπήρχαν φαρμακευτικές ουσίες στον οργανισμό του τραγουδιστή.

«Νομίζω ότι η τοξικολογική εξέταση θα δείξει τι ακριβώς συνέβη και ποια ουσία υπήρχε στον οργανισμό του», αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ.

Η καταγγελία για το τηλεφώνημα πριν από την κατάθεση

Το δεύτερο ζήτημα που εξετάστηκε αφορά την καταγγελία της γραμματέως για τηλεφωνική επικοινωνία με την προφυλακισμένη γιατρό, το βράδυ της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν μεταβεί στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης για να καταθέσει.

Όπως φέρεται να ανέφερε, η γιατρός την κάλεσε προκειμένου να πληροφορηθεί τι σκόπευε να καταθέσει στις αστυνομικές Αρχές. Μάλιστα, η γραμματέας ισχυρίστηκε ότι, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, η γιατρός της ζήτησε να ακολουθήσουν όλοι οι εργαζόμενοι του ιατρείου κοινή γραμμή στις καταθέσεις τους.

Η συγκεκριμένη καταγγελία προσθέτει ένα ακόμη ζήτημα προς διερεύνηση, καθώς αφορά τις επικοινωνίες μεταξύ των εργαζομένων πριν από την εξέτασή τους από τις Αρχές.

Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και η αξιολόγηση της κατάθεσης της γραμματέως αναμένεται να συμβάλουν στη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή.