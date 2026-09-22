Δημοσκόπηση Alco: Τι λένε οι πολίτες για το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου με την Τουρκία – Σημαντική η «Ασπίδα του Αχιλλέα» λέει το 60%

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Aνήσυχοι εμφανίζονται οι πολίτες για το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου με την Τουρκία, σύμφωνα με το β’ μέρος της δημοσκόπησης της Alco για τον Alpha.

Παράλληλα, 6 στους 10 ερωτηθέντες θεωρούν ότι η συμφωνία για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» είναι πολύ (20%) ή αρκετά (40%) σημαντική.

Οι τηλεφωνικές απάτες

Σχεδόν 1 στους 4 ερωτηθέντες απάντησε ότι υπάρχει στο περιβάλλον του πρόσωπο που έχει υποστεί απόπειρα τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής απάτης.

Οι πιο επιτυχημένοι υπουργοί της κυβέρνησης

Ως πιο επιτυχημένοι υπουργοί της κυβέρνησης εμφανίζονται οι Νίκος Δένδιας και Κυριάκος Πιερρακάκης, τόσο στο σύνολο των ψηφοφόρων όσο και ανάμεσα στους πολίτες που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία.

Η ταυτότητα της έρευνας