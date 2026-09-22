Ιαπωνία: Τέσσερις νεκροί από τον τυφώνα Ντουζουάν – Κατολισθήσεις, 50.000 χωρίς ρεύμα και εκατοντάδες ακυρωμένες πτήσεις

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Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και έξι αγνοούνται στην Ιαπωνία, μετά το σαρωτικό πέρασμα του τυφώνα Ντουζουάν από το Τόκιο και γειτονικές περιφέρειες. Οι καταρρακτώδεις βροχές και οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν κατολισθήσεις, εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης και προβλήματα στις αερομεταφορές, ενώ στο αποκορύφωμα της κακοκαιρίας οι Αρχές είχαν καλέσει περίπου 1,9 εκατομμύρια ανθρώπους να μετακινηθούν σε καταφύγια.

Οι τέσσερις θάνατοι συνδέονται με κατολισθήσεις στις περιφέρειες Καναγκάβα και Τσίμπα, ενώ έξι ακόμη άνθρωποι αγνοούνται, σύμφωνα με το ιαπωνικό δημόσιο δίκτυο NHK.

Ο τυφώνας έφερε ανέμους που έφταναν τα 130 χλμ./ώρα, με ριπές έως και 194 χλμ./ώρα, ενώ περίπου 50.000 άνθρωποι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Καθώς το σύστημα άρχισε να απομακρύνεται από τις ανατολικές ακτές της χώρας, οι περισσότερες εντολές εκκένωσης ή άμεσης απομάκρυνσης ήρθησαν την Τρίτη.

«Άμεση απειλή για τη ζωή»

Στο αποκορύφωμα της κακοκαιρίας τη Δευτέρα, οι ιαπωνικές Αρχές προειδοποίησαν για «άμεση απειλή για τη ζωή», καλώντας περίπου 1,9 εκατομμύρια ανθρώπους να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο.

Οι δρόμοι σε πολλές περιοχές πλημμύρισαν, ενώ ισχυρές βροχοπτώσεις και άνεμοι έπληξαν και την ευρύτερη περιοχή του Τόκιο.

Νεκρή γυναίκα μετά από κατολίσθηση στην Καναγκάβα

Στην περιφέρεια Καναγκάβα, γυναίκα περίπου 60 ετών θεωρήθηκε αρχικά ότι είχε θαφτεί ζωντανή όταν κατολίσθηση παρέσυρε το σπίτι στο οποίο διέμενε.

Έπειτα από επιχείρηση των σωστικών συνεργείων, εντοπίστηκε μέσα στην κατοικία και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Στην περιφέρεια Τσίμπα, άνδρας περίπου 50 ετών παγιδεύτηκε ενώ εργαζόταν για την απομάκρυνση συντριμμιών σε σημείο κατολίσθησης.

Σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες, έπεσε μαζί με βαρύ μηχάνημα μέσα σε συστάδα μπαμπού. Διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου αργότερα κατέληξε. Η αστυνομία ερευνά τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν

Ο Ντουζουάν προκάλεσε σοβαρά προβλήματα και στις μετακινήσεις, με εκατοντάδες πτήσεις να ακυρώνονται ή να αναστέλλονται.

Στο αεροδρόμιο Χανέντα, επιβάτες περίμεναν επί ώρες ενημέρωση για τις πτήσεις τους, καθώς η κακοκαιρία επηρέασε μεγάλο μέρος του δικτύου αερομεταφορών.

Η κακοκαιρία έπληξε την Ιαπωνία εν μέσω πενθήμερης αργίας, προκαλώντας επίσης την ακύρωση μεγάλων εκδηλώσεων.

Ακυρώθηκαν συναυλίες και το Tokyo Game Show

Οι προγραμματισμένες συναυλίες της Δευτέρας στο φεστιβάλ Rock in Japan ακυρώθηκαν, ενώ ακυρώθηκε και το πρόγραμμα της ίδιας ημέρας στο Tokyo Game Show.

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων και δήλωσε ότι είχε δώσει εντολή στην κυβέρνηση να αντιμετωπίσει την κατάσταση «με τη μέγιστη δυνατή ετοιμότητα», αναφέρει το BBC.

Παρά την κακοκαιρία, συνέχισε το προγραμματισμένο ταξίδι της στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου πρόκειται να μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο 25ος τυφώνας της χρονιάς

Ο Ντουζουάν είναι ο 25ος τυφώνας που καταγράφεται στην Ιαπωνία φέτος.

Η κακοκαιρία έρχεται σε μία χρονιά κατά την οποία το φαινόμενο Ελ Νίνιο έχει θερμάνει μεγάλες περιοχές του Ειρηνικού Ωκεανού, δημιουργώντας συνθήκες που μπορούν να ενισχύσουν την ένταση ορισμένων τροπικών συστημάτων.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη περισσότερους τυφώνες συνολικά, όμως οι υψηλότερες θερμοκρασίες των ωκεανών μπορούν να δώσουν περισσότερη ενέργεια στις καταιγίδες που σχηματίζονται, ενισχύοντας τους ανέμους και τις βροχοπτώσεις.

Ο Ντουζουάν συνεχίζει την πορεία του προς βορρά κατά μήκος των ακτών του Ειρηνικού, ενώ η πλήρης έκταση των ζημιών αναμένεται να γίνει σαφέστερη καθώς υποχωρούν τα ακραία καιρικά φαινόμενα.