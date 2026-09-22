Μαζωνάκης: Η εντυπωσιακή τοιχογραφία στη μνήμη του στη Θεσσαλονίκη – ΒΙΝΤΕΟ

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η τοιχογραφία αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζωνάκη. Κοσμεί πλέον το γήπεδο του Φοίνικα, στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Την τοιχογραφία έφτιαξε ο Ηλίας Στύλος γνωστός στο ευρύ κοινό ως Hayate, σύμφωνα με το thestival. Ο καλλιτέχνης ξεκίνησε πριν μερικές ημέρες τη δημιουργία του mural, το οποίο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του τραγουδιστή ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών.

“Θέλαμε να τιμήσουμε αυτόν τον άνθρωπο, πάνω από όλα άνθρωπο και μετά τραγουδιστή. Μεγαλώσαμε με τα τραγούδια του και την καψούρα του. Ήταν ένας μοναδικός, ξεχωριστός, άλλος σαν αυτόν δεν θα υπάρξει. Ήθελα να τον αποτυπώσω στην καλύτερη στιγμή, να τον θυμόμαστε, να τον τιμήσουμε για τον άδικο χαμό του, εδώ στον Φοίνικα της Καλαμαριάς”, ανέφερε στο thestival.gr o Ηλίας Στύλος.

“Αφιερωμένο στον ένα και μοναδικό Γιώργο Μαζωνακη”, είχε αναφέρει ο καλλιτέχνης σε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν και ξεκίνησε την επιβλητική τοιχογραφία.