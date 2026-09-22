Μητσοτάκης: Συζήτηση με Έλληνες ιδρυτές εταιρειών ΑΙ και τεχνολογίας – «Το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης θα διαμορφωθεί στις ΗΠΑ»

Συνάντηση με Έλληνες και ελληνικής καταγωγής ιδρυτές πρωτοπόρων εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και υψηλής τεχνολογίας είχε στο Σαν Φρανσίσκο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο εκδήλωσης της Endeavor Greece. Ανακαλώντας τη δική του επαγγελματική πορεία στο venture capital, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη καλλιέργειας της αξιοκρατίας και του mentoring, καλώντας τους επιτυχημένους ομογενείς να γίνουν «γέφυρα» μεταφοράς τεχνογνωσίας στην Ελλάδα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις εθνικές πρωτοβουλίες για το brain gain, στη δημιουργία ενός ελκυστικού περιβάλλοντος για επαναπατρισμό ταλέντου, αλλά και στις προκλήσεις του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου για την ΑΙ. Τέλος, αποκάλυψε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο απευθείας αεροπορικής σύνδεσης της Αθήνας με το Σαν Φρανσίσκο, μετά την αλματώδη αύξηση των πτήσεων από τις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε μέρος σε συζήτηση με Έλληνες και ελληνικής καταγωγής ιδρυτές εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης και υψηλής τεχνολογίας, στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε η Endeavor Greece με τίτλο «The Future of AI Elsewhere», στο Σαν Φρανσίσκο. Στη συζήτηση έλαβαν μέρος ο Anastasios Angelopoulos, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Arena, ο Anastasis Germanidis, συνιδρυτής και συνδιευθύνων σύμβουλος της Runway, η Nicky Goulimis, συνιδρυτής και διευθύνουσα σύμβουλος στην Tunic Pay, και ο Spiros Xanthos, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Resolve AI. Συντονιστής ήταν ο Ανδρέας Σταυρόπουλος, Partner στη Threshold Ventures και αντιπρόεδρος της Endeavor Greece.

«Καταρχάς, πρόκειται πραγματικά για εκπληκτικές ιστορίες, που με αγγίζουν όχι μόνο λόγω της σημερινής μου ιδιότητας, αλλά και επειδή, προτού ασχοληθώ με την πολιτική, εργαζόμουν εγώ ο ίδιος σε κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών», ανέφερε στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 δημιούργησα, ουσιαστικά, το πρώτο επενδυτικό κεφάλαιο που ήταν αποκλειστικά αφοσιωμένο στον τομέα της τεχνολογίας. Ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του και τότε ήταν εξαιρετικά δύσκολο ακόμη και να μιλήσει κανείς για την επιχειρηματικότητα και για ιστορίες όπως αυτές που μοιραστήκατε σήμερα», συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Πιστεύω, όμως, ότι αν υπάρχει ένα νήμα που συνδέει όλες αυτές τις ιστορίες αυτό είναι η αξιοκρατία: η πεποίθηση ότι, ανεξάρτητα από την καταγωγή ή το υπόβαθρό σου, εάν εργαστείς σκληρά και λάβεις την κατάλληλη υποστήριξη, μπορείς να πετύχεις», σημείωσε. «Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό το ζήτημα των υποτροφιών και της δυνατότητας κάποιος να εκπαιδευτεί και να αποκτήσει εμπειρία στο εξωτερικό», τόνισε .

Το προσκλητήριο στην Pfizer για την επένδυση στη Θεσσαλονίκη

Ακολούθως, ο Πρωθυπουργός ρώτησε τους παραβρισκόμενους πώς βλέπουν την προοπτική να επιστρέψουν στη χώρα και να πραγματοποιήσουν εκεί μέρος των δραστηριοτήτων τους και στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στην αναφορά του διευθύνοντα συμβούλου της Pfizer, Albert Bourla στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, ο οποίος είπε: «Θέλω να δημιουργήσω ένα μεγάλο κέντρο Τεχνητής Νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων στη Θεσσαλονίκη».

«Ο ίδιος κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη, επομένως είχε, προφανώς, έναν επιπλέον λόγο να προσπαθήσει να πείσει το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο τελικά ενέκρινε την πρότασή του. Τότε είχε δηλώσει ότι το κέντρο θα ξεκινούσε με 200 εργαζομένους. Σήμερα απασχολεί περισσότερα από 1.500 άτομα στη Θεσσαλονίκη, ακριβώς επειδή είχε πρόσβαση σε εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενώ προέτρεψε τους συνομιλητές του να αναλάβουν ρόλο μέντορα, είτε μέσω της Endeavor είτε σε ατομικό επίπεδο, διαθέτοντας μέρος του χρόνου τους για να στηρίξουν νέους επιχειρηματίες και ιδρυτές εταιρειών στην Ελλάδα.

Το έργο της Endeavor για την προσέλκυση επενδύσεων

Επισήμανε ότι το έργο της Endeavor, τόσο στον εντοπισμό εταιρειών υψηλού αντίκτυπου όσο και στην παροχή αυτών των υπηρεσιών, είναι πραγματικά ανεκτίμητο. Σημείωσε επίσης ότι είναι φίλοι με την ιδρύτρια της Endeavor, Linda Rottenberg με την οποία ήταν συμφοιτητές στο Harvard και είχε προσπαθήσει πριν από πολλά χρόνια να την πείσει να έρθει στην Ελλάδα. «Εκείνη, όμως, μου έλεγε: ”Όχι, εμείς δραστηριοποιούμαστε μόνο σε αναδυόμενες αγορές”. Τελικά, η σύζυγός μου, η Μαρέβα, ήταν εκείνη που κατάφερε να την πείσει να έρθει στην Ελλάδα. Τώρα, ως ιδρύτρια, φρόντισε πολύ εύστοχα να ‘εξαφανιστεί’ τη στιγμή που μιλούσαμε τόσο επαινετικά», ανέφερε χαρακτηριστικά και απευθυνόμενος στους συνομιλητές του τόνισε πως «το έργο που επιτελείτε -και ιδίως η καθοδήγηση που μπορείτε να προσφέρετε- αποτελεί εξαιρετική πηγή έμπνευσης».

Ο πρωθυπουργός είπε επίσης πως το πρόβλημα που αντιμετωπίζαμε πριν από κάποια χρόνια ήταν ότι δεν διαθέταμε αρκετά παραδείγματα επιτυχίας, δηλαδή τι θα ακολουθήσει από τη στιγμή που θα αποφασίσεις να γίνει επιχειρηματίας, πώς θα αντλήσεις κεφάλαια, πώς θα έχεις μία επιτυχημένη έξοδο κ.λπ. «Δεν είχαμε αρκετά παραδείγματα τέτοιων ανθρώπων. Τίποτα δεν εμπνέει περισσότερο από ένα καλό παράδειγμα, από κάποιον που έχει ήδη διανύσει αυτή τη διαδρομή και έχει βιώσει τις δυσκολίες της. Διότι εδώ δεν μιλάμε μόνο για τη θετική πλευρά της επιχειρηματικότητας. Θα ήθελα να μοιραστείτε με τους επίδοξους επιχειρηματίες και τις δυσκολίες, τις αποτυχίες, την προσπάθεια και τις απογοητεύσεις, καθώς και αυτά αποτελούν μέρος της διαδρομής», υπογράμμισε.

Οι πρωτοβουλίες για το brain gain

Αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες για το brain gain, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι ως κυβέρνηση «διοργανώνουμε στο εξωτερικό εκδηλώσεις επαγγελματικών ευκαιριών -αυτό δεν αφορά μόνο τον τεχνολογικό κλάδο, αλλά συνολικά την ελληνική οικονομία- στις οποίες συμμετέχουν ελληνικές επιχειρήσεις». Εξήγησε πως στο πλαίσιο αυτό προσκαλούνται Έλληνες, αλλά και πολίτες άλλων χωρών που ενδιαφέρονται να εργαστούν στην Ελλάδα, να γνωρίσουν αυτές τις επιχειρήσεις και να ενταχθούν στο δυναμικό τους.

Σημείωσε ότι η πρωτοβουλία αυτή έχει σημειώσει εξαιρετική επιτυχία και προσέθεσε: «Η Ελλάδα διαθέτει δύο πλεονεκτήματα: αφενός, το ανθρώπινο δυναμικό που βρίσκεται εντός της χώρας και, αφετέρου, μια εξαιρετική κοινότητα εκτός Ελλάδας. Όπως αναφέραμε προηγουμένως, στο παρελθόν δεν είχαμε καταφέρει πραγματικά να χτίσουμε μία γέφυρα που να συνδέει αυτές τις δύο κοινότητες».

Συμπλήρωσε επίσης πως η εμπειρία μάς δείχνει ότι, όταν μεγάλες εταιρείες δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, σημαντικό ποσοστό των νεοπροσληφθέντων έρχεται στην Ελλάδα από το εξωτερικό.

Οι προϋποθέσεις για την επιστροφή στην Ελλάδα

«Θυμάμαι τη δική μας επιστροφή, όταν γεννήθηκε η πρώτη μας κόρη, το 1997. Πρόκειται για αλλαγή ζωής. Η δυνατότητα, όμως, να εργαστεί κανείς σε μια ήδη καθιερωμένη ή ακόμη και σε μια μικρότερη εταιρεία, χωρίς να χρειαστεί να ξεκινήσει αμέσως κάτι δικό του, του προσφέρει μια πιο ασφαλή διαδρομή επιστροφής» ανέφερε και προσέθεσε: «Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, οι άνθρωποι που έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια δηλώνουν ικανοποιημένοι από την επιλογή τους, όπως προκύπτει και από σχετικές έρευνες που πραγματοποιούμε. Σε τελική ανάλυση, αν κάποιος έχει ζήσει επί πολλά χρόνια στο εξωτερικό και επιθυμεί να επιστρέψει στην Ελλάδα, χρειάζεται, κατά τη γνώμη μου, δύο πράγματα. Πρώτον, μια καλή θέση εργασίας. Παράλληλα, όμως, πρέπει να πιστεύει βαθιά ότι η χώρα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Επιστρέφει μαζί με την οικογένειά του, αναζητά σχολεία και έναν κατάλληλο τόπο στον οποίο θα μεγαλώσουν τα παιδιά του. Επομένως, αν δεν πιστεύει ότι η χώρα έχει πράγματι αλλάξει σελίδα και ότι δεν πρόκειται να επιστρέψουμε σε όσα βιώσαμε την προηγούμενη δεκαετία, πιθανότατα θα θεωρήσει ότι η επιστροφή δεν αποτελεί σωστή επιλογή».

«Το πλαίσιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη λειτουργεί στα ευρωπαϊκά πρότυπα»

Ερωτηθείς για τις προσπάθειες διαμόρφωσης ρυθμιστικού πλαισίου για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις προκλήσεις που παρουσιάζονται, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι δρούμε εντός του πλαισίου της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επομένως, δεν μπορούμε να χαράξουμε μια εντελώς ανεξάρτητη πορεία.

Στο ίδιο πνεύμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: «Ακόμη και όσον αφορά την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχουν συγκεκριμένα όρια ως προς τα μέτρα που μπορούμε να λάβουμε και να εφαρμόσουμε, διότι σε κάποιο σημείο ενδέχεται να προκύψει σύγκρουση με την Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, γεγονός που θα μπορούσε να δημιουργήσει άλλου είδους προβλήματα. Δεν είμαστε, λοιπόν, απολύτως ανεξάρτητοι. Μπορούμε, ωστόσο, ως έναν βαθμό, να συμβάλουμε στη διαμόρφωση της σχετικής συζήτησης».

«Η βασική ανησυχία που μου δημιουργείται ακούγοντάς σας -και ένας από τους λόγους για τους οποίους ήθελα να πραγματοποιήσω αυτό το ταξίδι- είναι η ανάγκη να ενημερωθώ και να κατανοήσω καλύτερα τις εξελίξεις. Αν διευρύνεται διαρκώς το χάσμα μεταξύ όσων πραγματικά συμβαίνουν σε αυτές τις εξαιρετικά προηγμένες τεχνολογίες και του βαθμού στον οποίο οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής τα αντιλαμβάνονται, τότε μπορεί να προκύψουν πολλά προβλήματα», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Ενδέχεται είτε να θεωρήσουμε ότι ένα ζήτημα είναι υπερβολικά σύνθετο και να επιλέξουμε να μην το αγγίξουμε καθόλου είτε να εμπλακούν οι μεγάλες εταιρείες, οι οποίες ουσιαστικά θα συντάξουν το ρυθμιστικό πλαίσιο για λογαριασμό όλων. Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο, από φόβο μήπως συμβεί κάτι καταστροφικό -έναν φόβο που μπορεί να βασίζεται σε απολύτως βάσιμες ανησυχίες-, να πατήσουμε το φρένο υπερβολικά απότομα», πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο προβληματισμός για το ρυθμιστικό πλαίσιο της Τεχνητής Νοημοσύνης

«Έχω κάποια απάντηση, μια σαφή απάντηση; Όχι. Γνωρίζω, όμως, ότι θα ήθελα τουλάχιστον να προσδιορίσω ορισμένους επιμέρους τομείς στους οποίους μπορούμε να επικεντρωθούμε. Η υγεία θα αποτελούσε ένα καλό παράδειγμα για την Ελλάδα. Θα ήθελα να μπορούμε να πούμε: ‘Διαθέτουμε δεδομένα. Πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε με τρόπο που να σέβεται την ιδιωτικότητα, αλλά ταυτόχρονα να προσθέτει αξία στο σύστημα υγείας;’», συνέχισε την σκέψη του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Δεν μπορώ να κερδίσω όλες τις μάχες ούτε είναι δική μου αρμοδιότητα να το επιδιώξω», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Σε τελική ανάλυση, όμως, πιστεύω ακράδαντα -όπως συζητήσαμε και προηγουμένως- ότι η καθοριστική μάχη για το ρυθμιστικό πλαίσιο της τεχνητής νοημοσύνης θα δοθεί εδώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες», υπογράμμισε. «Η Κίνα αποτελεί διαφορετικό μοντέλο, καθώς υπάρχει ήδη υψηλός βαθμός συγκέντρωσης, με την έννοια του κρατικού ελέγχου επί των τεχνολογικών εταιρειών», αντέτεινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Εκεί το συγκεκριμένο ζήτημα επιλύθηκε πριν από κάποια χρόνια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, όμως, η κατάσταση είναι διαφορετική. Πιστεύω, επομένως, ότι το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης και του ρυθμιστικού πλαισίου δεν θα διαμορφωθεί τόσο στην Ευρώπη, διότι, ως έναν βαθμό, είμαστε αποδέκτες τεχνολογιών που αναπτύσσονται αλλού, δυστυχώς. Θα διαμορφωθεί εδώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι επενδυτικές προκλήσεις σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Κληθείς να σχολιάσει διαφορές μεταξύ του επενδυτικού περιβάλλοντος στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ και ως προς την Τεχνητή Νοημοσύνη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν κεφαλαιαγορές με υψηλή ρευστότητα ενώ στην Ευρώπη δεν έχουμε καταφέρει να επιλύσουμε το ζήτημα της πλήρης αξιοποίησης της ενιαίας αγοράς.

«Η Ευρώπη αποτελεί μεγάλη αγορά, εξακολουθούν όμως να υπάρχουν πολλά διαφορετικά κανονιστικά καθεστώτα με τα οποία πρέπει να συμμορφωθεί μια επιχείρηση. Για αυτό συζητούμε την ιδέα του λεγόμενου ‘28ου καθεστώτος’: μιας ευρωπαϊκής εταιρικής ταυτότητας, μέσω της οποίας θα μπορεί κανείς, για παράδειγμα, να ιδρύσει μια επιχείρηση στην Ελλάδα και να δραστηριοποιείται απρόσκοπτα στη Λιθουανία. Ως Ευρωπαίος, θα έθετα αυτό το ζήτημα στην κορυφή των προτεραιοτήτων μου. Μιλάμε διαρκώς για μια ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών. Η αγορά μας είναι μεγάλη, αριθμεί περίπου 450 εκατομμύρια καταναλωτές. Ωστόσο, αν μια επιχείρηση επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, η πραγματικά ενιαία αγορά δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί στην Ευρώπη. Αντιθέτως, στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να δραστηριοποιηθεί οπουδήποτε στη χώρα», τόνισε.

«Η Ελλάδα δεν είναι πια μακριά από τις ΗΠΑ»

Σχετικά με την προτροπή των συνομιλητών του να καθιερωθεί απευθείας αεροπορική σύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Σαν Φρανσίσκο, ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Μιας και μιλάμε για αεροπορικές συνδέσεις, πριν από δέκα χρόνια ουσιαστικά δεν υπήρχε σχεδόν καμία απευθείας πτήση από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Αθήνα. Αυτό το καλοκαίρι, όμως, είχαμε 130 πτήσεις την εβδομάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Αθήνα. Μάλιστα, προς έκπληξή μου, από την επόμενη χρονιά θα υπάρχει και απευθείας πτήση από το Σιάτλ προς την Ελλάδα. Μόνο κατά τη θερινή περίοδο, αλλά και πάλι, έτσι αρχίζουν συνήθως αυτές οι συνδέσεις. Στη συνέχεια οι αεροπορικές εταιρείες διαπιστώνουν ότι μπορούν να εξασφαλίσουν επαρκή πληρότητα για ολοένα και μεγαλύτερες χρονικές περιόδους. Είναι, λοιπόν, μια πολύ καλή επισήμανση. Θα συζητήσουμε με τις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες -ιδίως με τη United Airlines- και πιστεύω ότι υπάρχουν ισχυρά επιχειρήματα υπέρ μίας απευθείας πτήσης. Θα χαρώ, μάλιστα, να είμαι και εγώ επιβάτης».