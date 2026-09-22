Νίκαια: Συνελήφθη 42χρονος με 80 κιλά κλεμμένα καλώδια χαλκού

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Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε επ’ αυτοφώρω 42χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι αφαιρούσε καλώδια ηλεκτρισμού από τη Λεωφόρο Πέτρου Ράλλη, στην περιοχή της Νίκαιας.

Η σύλληψη έγινε το πρωί της 21ης Σεπτεμβρίου από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι κινητοποιήθηκαν έπειτα από σήμα του Κέντρου ‘Αμεσης Δράσης για άνδρα που αφαιρούσε καλώδια στην περιοχή.

Οι αστυνομικοί έφθασαν άμεσα στο σημείο, εντόπισαν και ακινητοποίησαν τον 42χρονο, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 80 κιλά καλωδίων χαλκού, καθώς και δύο κόφτες.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, το οποίο ανέλαβε και την προανάκριση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.