Πολεοδομία Μυκόνου: Τα ψηφιακά αρχεία και τους φακέλους «ξεσκονίζουν» οι ελεγκτές – Οι «εξαφανισμένες» αυτοψίες και οι μαρτυρίες

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Τα ψηφιακά αρχεία και τους φακέλους της Πολεοδομίας Μυκόνου «ξεσκονίζουν» για δεύτερη ημέρα οι ελεγκτές από τη Σύρο και τα μέλη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, παρουσία εισαγγελέα.

Από το βράδυ της Δευτέρας, οι Αδιάφθοροι της Αστυνομίας βρίσκονται στον χώρο της Πολεοδομίας, μπροστά από τους υπολογιστές, αναζητώντας στοιχεία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, αναζητούν τα ψηφιακά «ίχνη» για παράνομες οικοδομικές δραστηριότητες που γιγαντώθηκαν στο νησί. Ανοίγουν αρχεία, εξετάζουν φακέλους, ψάχνουν έγγραφα και καταχωρήσεις για τα αυθαίρετα. Όλα έχουν μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη έχουν κληθεί οι πρώτοι μάρτυρες ώστε να καταθέσουν και να προσκομίσουν όσα στοιχεία έχουν.

«Κλήθηκα για να καταθέσω και να προσκομίσω όλα τα στοιχεία που αφορούν στην υπόθεση ενός αιρετού στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο οποίος έχει ανεγείρει παράνομα ξενοδοχείο 1.200 τ.μ. και για το οποίο τυχαίνει να έχει εκδοθεί και πόρισμα της Αρχής Διαφάνειας ήδη από το 2019 και στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά τα κακουργήματα που έχουν τελεστεί», είπε μάρτυρας στην κάμερα του ΑΝΤ1.

«Μου είπε “εγώ στην Αστυνομία τα έχω δώσει τα λεφτά”»

Η δικηγόρος και κάτοικος Μυκόνου, Αλεξάνδρα Δήμου, δήλωσε ότι είχε προειδοποιήσει συγκεκριμένο άτομο ότι θα το καταγγείλει και έλαβε μια αποκαλυπτική απάντηση.

«Τον φώναξα και του είπα ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να οικοδομεί αυθαίρετα. Και μου είπε πως «ό, τι και να κάνεις εγώ στην Αστυνομία τα έχω δώσει τα λεφτά». Είναι γνωστός μηχανικός που κανείς δεν τον έχει… ακουμπήσει ποτέ. Φέτος το καλοκαίρι δεν σταμάτησαν να οικοδομούν. Δεν φοβάται και δεν ντρέπεται κανείς» τόνισε η ίδια.

Σημειώνεται ότι οι έρευνες συνεχίζονται για «εξαφανισμένες» εκθέσεις και αυτοψίες, αλλά και για τυχόν «λαδώματα».

Όλα ξεκίνησαν από μία μήνυση σε βάρος Προϊσταμένου Υπηρεσίας και ενός πολιτικού μηχανικού. Ο μηνυτής είχε καταγγείλει ότι εκεί που έχτιζαν, είναι αρχαιολογικός χώρος. Ωστόσο, είχε δοθεί άδεια για αυθαίρετο. Σύμφωνα με τη μήνυση ο Προϊστάμενος δεν έδωσε εντολή για έλεγχο.

Δείτε το βίντεο του ΑΝΤ1: