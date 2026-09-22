Ηγουμενίτσα: Συγκλονίζουν τα ευρήματα του ιατροδικαστή – Ο 27χρονος κατακρεούργησε την άτυχη Πηνελόπη με 15 μαχαιριές, οι 7 πισώπλατες

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Συγκλονίζουν τα ευρήματα του ιατροδικαστή για τη δολοφονία της 25χρονης Πηνελόπης από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της το βράδυ της Κυριακής (20/9) στην Ηγουμενίτσα.

Η νεκροψία- νεκροτομή στην σορό της άτυχης 25χρονης στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ιωαννίνων, από τον ιατροδικαστή Ιωάννη Αιβατίδη, ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τρίτης και σύμφωνα με πληροφορίες, η Πηνελόπη φέρεται να δέχτηκε 15 μαχαιριές σε όλο το σώμα της, ενώ φαίνεται, πως προσπάθησε να αμυνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια και την κνήμη.

Θανάσιμες για εκείνη, ήταν οι δύο βαθιές μαχαιριές που δέχτηκε στον τράχηλο, καθώς προκάλεσαν μεγάλη αιμορραγία. Η 25χρονη βιολόγος δέχτηκε 7 μαχαιριές στην πλάτη, οι οποίες προκάλεσαν βλάβες στα ζωτικά της όργανα , το συκώτι, στον αριστερό πνεύμονα και στο στομάχι.

Τα τραύματα που δέχτηκε η Πηνελόπη από το μαχαίρι τύπου σουγιά, μήκους 7,5 εκατοστών, καταδεικνύουν την αγριότητα της επίθεσης, το μένος του καθ’ ομολογία δράστη για εκείνη.

Οι αναρτήσεις της άτυχης Πηνελόπης

Η 25χρονη είχε μετακομίσει στην Ηγουμενίτσα για επαγγελματικούς λόγους και διέμενε εκεί περίπου ενάμιση χρόνο, εργαζόμενη ως βιολόγος.

Το φως της δημοσιότητας είδαν οι αναρτήσεις που έκανε η ίδια τις τελευταίες μέρες της ζωής της

Στις 21 Αυγούστου, η 25χρονη έγραψε: «Ο ίδιος άνθρωπος που με γοήτευσε, ο ίδιος άνθρωπος με απογοήτευσε», ενώ στις 25 του ίδιου μήνα ανέφερε: «Δεν είναι να εμπιστεύεσαι ούτε τον εαυτό σου».

Πριν 6 ημέρες η Πηνελόπη έκανε άλλη ανάρτηση: «Η απόφαση που δεν πήρες είναι αυτή που δεν αλλάζει ποτέ» και την ημέρα του στυγερού εγκλήματος αναφέρει: «Αν αγνοείς ένα πρόβλημα δεν σταματάει να υπάρχει ε;»

«Έκανε φασαρίες αυτός»

Ο 27χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης, που αρχικά έπαιζε θέατρο και έλεγε πως ο ίδιος και η 25χρονη δέχτηκαν επίθεση από κουκουλοφόρους, ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη. Σε βάρος του 27χρονου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία αλλά και για κατοχή ναρκωτικών.

«Φασαρίες κάνανε. Έκανε φασαρίες αυτός, έκανε. Φωνές ακούγαμε. Φωνές, φασαρίες, αυτά. Τσακωνόταν αλλά εμείς δεν μπορούμε να δούμε μέσα τι γινότανε. Φώναζε. Κάποιες στιγμές φώναζε αλλά δεν ξέρω με ποιον τσακωνόταν», ανέφερε γειτόνισσα του δράστη.