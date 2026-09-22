ΗΠΑ: Ο «γκουρού» του looksmaxxing Clavicular κατηγορείται πως έδωσε αλκοόλ και βίασε 16χρονη

Αντιμέτωπος με κατηγορίες για βιασμό, χορήγηση ουσίας με σκοπό τη σεξουαλική επαφή και προμήθεια αλκοόλ σε άτομο κάτω των 21 ετών βρίσκεται ο 20χρονος Μπρέιντεν Πίτερς, γνωστός στο διαδίκτυο ως Clavicular. Η ποινική δίωξη στη Μασαχουσέτη έρχεται μετά την καταγγελία νεαρής influencer, η οποία υποστηρίζει ότι ο Πίτερς την είχε καλέσει στο σπίτι των γονιών του όταν εκείνη ήταν 16 ετών, της είχε δώσει αλκοόλ και είχε προχωρήσει σε σεξουαλικές πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της.

Ο Πίτερς, μία από τις γνωστότερες φυσιογνωμίες του κινήματος looksmaxxing, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τρεις ποινικές κατηγορίες για το καταγγελλόμενο περιστατικό της 23ης Μαΐου 2025, στο Τσάταμ της Μασαχουσέτης.

Σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία που αποκάλυψε το The Bulwark, η ποινική υπόθεση καταχωρίστηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2026 στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Όρλεανς.

Η πρώτη εμφάνισή του ενώπιον του δικαστηρίου για την επίσημη απαγγελία των κατηγοριών έχει προγραμματιστεί για τις 14 Οκτωβρίου, στις 08:30.

Οι τρεις ποινικές κατηγορίες σε βάρος του

Τα δικαστικά έγγραφα κατονομάζουν ως κατηγορούμενο τον Μπρέιντεν Ε. Πίτερς και καταγράφουν τρεις κατηγορίες:

Βιασμό, σε βαθμό κακουργήματος.

Χορήγηση ουσίας με σκοπό τη σεξουαλική επαφή, επίσης σε βαθμό κακουργήματος.

Προμήθεια αλκοόλ σε άτομο κάτω των 21 ετών.

Και στις τρεις περιπτώσεις αναγράφεται ως ημερομηνία του φερόμενου περιστατικού η 23η Μαΐου 2025.

Στις 4 Σεπτεμβρίου, η δικαστής Μάριον Μπρόιντρικ έκρινε ότι υπήρχε επαρκής αρχική βάση για να προχωρήσουν οι κατηγορίες. Τέσσερις ημέρες αργότερα εκδόθηκε η ποινική καταγγελία μαζί με κλήση προς τον κατηγορούμενο.

Η υπόθεση παραμένει σε εκκρεμότητα.

Η καταγγελία της 16χρονης που προηγήθηκε της ποινικής δίωξης

Η Αλεξάντρα Μεντόσα, γνωστή διαδικτυακά ως Αλόρα Ζίβα, είχε ήδη καταθέσει τον Απρίλιο αστική αγωγή στη Φλόριντα κατά του Πίτερς, περιγράφοντας όσα υποστηρίζει ότι συνέβησαν στο σπίτι των γονιών του στο Κέιπ Κοντ της Μασαχουσέτης.

Σύμφωνα με την αγωγή που παρουσίασε το The Bulwark, η Μεντόσα γνώρισε τον Πίτερς το 2025, όταν ήταν 16 ετών.

Η ίδια υποστηρίζει ότι ο influencer τής προσέφερε 1.000 δολάρια για να εμφανιστεί σε βίντεό του και της παρουσίασε την προοπτική να γίνει το γυναικείο πρόσωπο του looksmaxxing.

Όπως καταγγέλλει, πίστευε ότι η συνεργασία θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική ευκαιρία για τη διαδικτυακή της καριέρα.

Το ταξίδι με Uber και όσα καταγγέλλει ότι συνέβησαν στο σπίτι

Στην αγωγή της, η Μεντόσα περιγράφει ότι ένα βράδυ του Μαΐου του 2025 ο Πίτερς πλήρωσε Uber για να τη μεταφέρει από το σημείο όπου διέμενε στη Μασαχουσέτη στο σπίτι των γονιών του, στο Κέιπ Κοντ.

Όπως υποστηρίζει, πήγε στη συνάντηση θεωρώντας ότι θα τη βοηθούσε επαγγελματικά.

Αντί γι’ αυτό, σύμφωνα με την καταγγελία της, στο σπίτι σερβίρονταν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ, ενώ ο Πίτερς την κάλεσε στο υπνοδωμάτιό του και φέρεται να της έδωσε αρκετά σφηνάκια βότκας.

Η νεαρή υποστηρίζει ότι ο Πίτερς προχώρησε στη συνέχεια σε σεξουαλική επαφή μαζί της, ενώ εκείνη βρισκόταν υπό τόσο έντονη επήρεια αλκοόλ ώστε δεν ήταν σε θέση να συναινέσει.

Στην ίδια αγωγή αναφέρει ότι το επόμενο πρωί ξύπνησε ενώ ο Πίτερς πραγματοποιούσε εκ νέου σεξουαλική πράξη χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Video resurfaced of Clavicular giving a minor DRUGS and putting it into her body while she was 17 and he was 19 😬👀 pic.twitter.com/sYRXlKa4PA — Grxunt (@grxunt) September 22, 2026

Καταγγελία και για ένεση με μη εγκεκριμένη ουσία

Η Μεντόσα έχει διατυπώσει και άλλες καταγγελίες εναντίον του Πίτερς.

Στην αστική αγωγή της υποστηρίζει ότι, σε περιστατικό που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια διαδικτυακής μετάδοσης, εκείνος της έκανε χωρίς τη συγκατάθεσή της ένεση στο πρόσωπο με Ακουαλίξ, ουσία που χρησιμοποιείται για τη διάλυση λίπους και δεν έχει εγκριθεί από τον αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων.

Η ίδια ισχυρίζεται επίσης ότι ο Πίτερς είχε αφήσει να εννοηθεί πως το μείγμα περιείχε μεθαμφεταμίνη.

Ο Πίτερς έχει αρνηθεί τις καταγγελίες της.

Η απάντηση του Clavicular

Μετά τη δημοσιοποίηση της ποινικής δίωξης, εκπρόσωπος του Πίτερς δήλωσε στο CBS News ότι οι κατηγορίες είναι «αβάσιμες» και υποστήριξε ότι ο influencer δεν έχει λάβει ένταλμα σύλληψης.

Στα δικαστικά αρχεία εμφανίζεται κλήση για την προγραμματισμένη διαδικασία της 14ης Οκτωβρίου, χωρίς να προκύπτει ότι ο Πίτερς έχει συλληφθεί για τις συγκεκριμένες κατηγορίες.

Ο ίδιος απάντησε επίσης μέσω του X, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση έχει οικονομικά κίνητρα.

«Αυτό συμβαίνει σε όλους τους επιτυχημένους νέους άνδρες. Ο κόσμος προσπαθεί να πάρει τα χρήματά σου», έγραψε.

Η υπεράσπισή του έχει δηλώσει ότι αμφισβητεί τις καταγγελίες και ότι ο Πίτερς σκοπεύει να υπερασπιστεί τον εαυτό του μέσω της δικαστικής διαδικασίας.

Lmao was literally trying to work at Bacara as a bottle girl… how about dont finance cars you cant afford. Happens to all successful young men, people try to come for your money. Greed is evil. pic.twitter.com/WDfNH7GpnH — Clavicular (@clavicular) September 22, 2026

Ποιος είναι ο Clavicular και τι είναι το looksmaxxing

Ο 20χρονος Μπρέιντεν Πίτερς απέκτησε μεγάλη διαδικτυακή αναγνωρισιμότητα ως Clavicular, προωθώντας το looksmaxxing, μία τάση που έχει εξαπλωθεί κυρίως μεταξύ νεαρών ανδρών και επικεντρώνεται στη μεγιστοποίηση της σωματικής ελκυστικότητας, ακόμη και με ακραίες πρακτικές.

Ο ίδιος έγινε ιδιαίτερα γνωστός για τη διάδοση του λεγόμενου «bonesmashing», μιας επικίνδυνης πρακτικής κατά την οποία κάποιος χτυπά επανειλημμένα το πρόσωπό του με σφυρί, πιστεύοντας ότι μπορεί έτσι να αποκτήσει πιο έντονες γωνίες, μεγαλύτερα ζυγωματικά και πιο τετραγωνισμένο σαγόνι. Ο Πίτερς έχει παραδεχθεί ότι εφάρμοζε τη συγκεκριμένη πρακτική ήδη από την εφηβεία του, ενώ έχει προτείνει δημόσια αντίστοιχες μεθόδους στους ακολούθους του, παρά τις προειδοποιήσεις ειδικών για τον κίνδυνο σοβαρών τραυματισμών.

Clavicular tells the story of his MOM taking away his BONE SMASHING hammer 🔨😭 pic.twitter.com/Tx4EMSbO8O — 𝐛𝐚𝐥𝐞𝐧𝐜𝐢 (@wyabalenci) February 10, 2026

Στην ίδια διαδικτυακή κουλτούρα εντάσσεται και το «tiptoemaxxing», δηλαδή το περπάτημα ή η στάση στις μύτες των ποδιών προκειμένου κάποιος να φαίνεται ψηλότερος. Πρόκειται για μία ακόμη πρακτική που αναδεικνύει την εμμονή ορισμένων μελών της κοινότητας με κάθε λεπτομέρεια της εξωτερικής εμφάνισης, από το σχήμα του προσώπου μέχρι το ύψος και τον τρόπο που στέκονται.

Η φιλοσοφία του looksmaxxing εκτείνεται από συνηθισμένες μεθόδους περιποίησης, γυμναστικής και διατροφής μέχρι ακραίες αισθητικές παρεμβάσεις και πρακτικές που δεν έχουν επιστημονικά τεκμηριωμένα οφέλη.

Ο Πίτερς έχει εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα σε δημοφιλή podcasts και διαδικτυακές εκπομπές, ενώ τον Ιούνιο του 2026 συμμετείχε σε επίδειξη ανδρικής μόδας κατά την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Η δημοσιοποίηση της ποινικής δίωξης φέρνει πλέον στο προσκήνιο την καταγγελία της νεαρής influencer, η οποία είχε ήδη προσφύγει στη Δικαιοσύνη περιγράφοντας όσα υποστηρίζει ότι υπέστη όταν ήταν ανήλικη.