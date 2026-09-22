Τρίωρη συνάντηση είχαν Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στη Νέα Υόρκη – Τραμπ: «Θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας» 

Περί τις τρεις ώρες διήρκησε η συνάντηση της αμερικανικής και ιρανικής αντιπροσωπείας στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη με τον Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίζει ότι η επικοινωνία ήταν σε καλό επίπεδο και πως οι Ιρανοί θέλουν να συνομιλούν με τις ΗΠΑ.

«Ήταν μια συνάντηση που διήρκεσε τρεις ώρες», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ κληθείς από τους δημοσιογράφους να σχολιάσει τη συνάντηση των δυο αντιπροσωπειών. «Ήταν μια πολύ καλή συνάντηση», είπε. Ανέφερε, μάλιστα, πως «έχει προγραμματιστεί άλλη μία συνάντηση στο πολύ κοντινό μέλλον».

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ έγιναν μετά τη συνάντησή του με τον Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης. «Θεωρώ πως θα επιτευχθεί διευθέτηση», είπε.

Οι Ιρανοί «θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας. Συνομιλούν μαζί μας, ακόμη και σήμερα συνομίλησαν μαζί μας…», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Αλλά δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε… Και το καταλαβαίνουν αυτό… Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα», τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Βέβαια, νωρίτερα, από το βήμα της 81ης γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χαρακτηρίσει το Ιράν ως «νούμερο ένα» κίνδυνο για τις ΗΠΑ και τον πλανήτη. Βέβαια, ο ίδιος είπε ότι «μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ θα υποβάλλει μια ειρηνευτική πρόταση στο Ιράν «που θα είναι καλή για αυτούς», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «διαφορετικά θα τους αφανίσω».