Σάμος: Τραγικός επίλογος στις έρευνες για τον 50χρονο που έπεσε από σκάφος στη θάλασσα – Εντοπίστηκε νεκρός στις τουρκικές ακτές

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Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό 50χρονου Τούρκου, ο οποίος αγνοούνταν από το βράδυ της περασμένης Κυριακής, 20 Σεπτεμβρίου, μετά την πτώση του στη θάλασσα από ιδιωτικό σκάφος, βορειοανατολικά της Σάμου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, η σορός του 50χρονου εντοπίστηκε τελικά στις ακτές της Τουρκίας, βάζοντας τέλος στην επιχείρηση αναζήτησης που βρισκόταν σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες.

Για την εξαφάνισή του είχαν ενημερωθεί οι ελληνικές λιμενικές Αρχές από τις τουρκικές, οι οποίες απέστειλαν σχετικό σήμα ζητώντας τη συνδρομή τους στις έρευνες για τον εντοπισμό του.

Οι έρευνες επικεντρώθηκαν σε θαλάσσια περιοχή περίπου 3,4 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Ακρωτηρίου Πράσσου, όπου, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, είχε σημειωθεί η πτώση του 50χρονου από το ιδιωτικό σκάφος.