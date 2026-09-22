Κούβα σε Τραμπ: «Δεν είμαστε απειλή για τις ΗΠΑ ή για οποιαδήποτε άλλη χώρα»

Σκληρή ήταν η απάντηση του υπουργού Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροδρίγκες στις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ κάνοντας λόγο για «συκοφαντίες» και διαβεβαιώνοντας ότι η χώρα του «δεν αποτελεί απειλή για τις ΗΠΑ ή για οποιαδήποτε άλλη χώρα»

«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αποδεικνύεται ανίκανη να αποδεχτεί ότι η Κούβα είναι, και έχει το δικαίωμα να είναι, μια πλήρως ανεξάρτητη και κυρίαρχη χώρα. Κανένα από τα ψεύδη του Προέδρου των ΗΠΑ στον ΟΗΕ ούτε καμία συκοφαντία δεν μπορεί ή θα μπορέσει να αρνηθεί αυτό το γεγονός», τόνισε σε μήνυμά του μέσω του Χ ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροδρίγκες.

«Η Κούβα δεν αποτελεί απειλή για τις ΗΠΑ ούτε για καμία άλλη χώρα», υπογράμμισε. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι «ο οικονομικός αποκλεισμός, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής πολιορκίας, απειλεί πράγματι την Κούβα και τα υπόλοιπα έθνη. Αποτελεί πράξη γενοκτονίας και συλλογικής τιμωρίας. Είμαστε μια χώρα ειρήνης και αξίζουμε την ειρήνη. Η Κούβα δεν είναι απειλή, ο αποκλεισμός είναι», τόνισε στο μήνυμά του ο Μπρούνο Ροδρίγκες.

Υπενθυμίζουμε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ έκανε ειδική αναφορά στην Κούβα λέγοντας ότι «το κομμουνιστικό καθεστώς είναι αποτυχημένο» και πως «για αυτό επιλαμβάνεται ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο». «Το κομμουνιστικό καθεστώς της Κούβας είναι υπό πίεση, την ισχυρότερη που έχει βιώσει ποτέ. Θα πέσει», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Είναι ένα απολύτως αποτυχημένο κράτος και (το καθεστώς) θα πέσει», είπε.

«Δεν πρέπει η Κούβα να είναι καταφύγιο για το κομμουνιστικό κόμμα των ΗΠΑ και των antifa», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Ο κομμουνισμός δεν έχει θέση στις ΗΠΑ», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ και κατέληξε λέγοντας: «Η Κούβα θα απελευθερωθεί».