Κούβα προς Τραμπ: «Δεν θα γίνουμε ποτέ ξανά αποικία – Θα υπερασπιστούμε την κυριαρχία μας μέχρις εσχάτων»

Μήνυμα προς την Ουάσινγκτον έστειλε ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, δηλώνοντας ότι η χώρα του «δεν θα γίνει ποτέ ξανά» αποικία ή νεοαποικία, μετά τη δημοσιοποίηση από τον Ντόναλντ Τραμπ χάρτη στον οποίο η Κούβα εμφανίζεται με τα χρώματα της αμερικανικής σημαίας.
«Η Κούβα, που γνωρίζει καλά τι σημαίνει αποικία και νεοαποικία, δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν θα ξαναγίνει ποτέ τέτοια, από καμία αυτοκρατορία», ανέφερε ο Κουβανός πρόεδρος, χωρίς να κατονομάσει τον Αμερικανό ομόλογό του.
Σε νέα ανάρτησή του, ο Ντίας-Κανέλ τόνισε ότι η χώρα του είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση «μέχρις εσχάτων».
#Cuba, que conoce bien el significado de haber sido colonia y neocolonia de dos imperios, tiene claro que jamás volverá a serlo de ninguno. La sangre que ha costado su independencia, soberanía y autodeterminación no será en vano y la defenderemos hasta las últimas consecuencias.
— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) September 8, 2026
Ο Τραμπ είχε προηγουμένως δημοσιεύσει μέσω Truth Social χάρτη στον οποίο, εκτός από τις ΗΠΑ, απεικονίζονταν με τα χρώματα της αμερικανικής σημαίας το Μεξικό, ο Καναδάς, η Κούβα, η Γροιλανδία και η Ισλανδία.
President Trump on Labor Day posted a map with an American flag covering most of North America, Iceland and islands in the Caribbean. The map showed the United States, Canada, Mexico, part of Central America, Greenland, Iceland as well as islands in the Caribbean including Cuba… pic.twitter.com/kaXG2FSmxR
— CBS News (@CBSNews) September 8, 2026
Η νέα αντιπαράθεση προστίθεται στο ήδη τεταμένο κλίμα στις σχέσεις Ουάσινγκτον και Αβάνας. Η αμερικανική κυβέρνηση έχει εντείνει την πίεση προς την Κούβα, ενώ ο Τραμπ έχει επανειλημμένα αναφερθεί στην ανάγκη αλλαγής καθεστώτος στη χώρα.
Η Κούβα υπήρξε ισπανική αποικία έως το 1898 και στη συνέχεια πέρασε υπό αμερικανική στρατιωτική κατοχή μέχρι το 1902. Η επιρροή της Ουάσινγκτον παρέμεινε ισχυρή μέχρι την επικράτηση της επανάστασης του Φιντέλ Κάστρο το 1959.