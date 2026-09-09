Κούβα προς Τραμπ: «Δεν θα γίνουμε ποτέ ξανά αποικία – Θα υπερασπιστούμε την κυριαρχία μας μέχρις εσχάτων»

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Μήνυμα προς την Ουάσινγκτον έστειλε ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, δηλώνοντας ότι η χώρα του «δεν θα γίνει ποτέ ξανά» αποικία ή νεοαποικία, μετά τη δημοσιοποίηση από τον Ντόναλντ Τραμπ χάρτη στον οποίο η Κούβα εμφανίζεται με τα χρώματα της αμερικανικής σημαίας.

«Η Κούβα, που γνωρίζει καλά τι σημαίνει αποικία και νεοαποικία, δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν θα ξαναγίνει ποτέ τέτοια, από καμία αυτοκρατορία», ανέφερε ο Κουβανός πρόεδρος, χωρίς να κατονομάσει τον Αμερικανό ομόλογό του.

Σε νέα ανάρτησή του, ο Ντίας-Κανέλ τόνισε ότι η χώρα του είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση «μέχρις εσχάτων».

#Cuba, que conoce bien el significado de haber sido colonia y neocolonia de dos imperios, tiene claro que jamás volverá a serlo de ninguno. La sangre que ha costado su independencia, soberanía y autodeterminación no será en vano y la defenderemos hasta las últimas consecuencias. — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) September 8, 2026

Ο Τραμπ είχε προηγουμένως δημοσιεύσει μέσω Truth Social χάρτη στον οποίο, εκτός από τις ΗΠΑ, απεικονίζονταν με τα χρώματα της αμερικανικής σημαίας το Μεξικό, ο Καναδάς, η Κούβα, η Γροιλανδία και η Ισλανδία.

Η νέα αντιπαράθεση προστίθεται στο ήδη τεταμένο κλίμα στις σχέσεις Ουάσινγκτον και Αβάνας. Η αμερικανική κυβέρνηση έχει εντείνει την πίεση προς την Κούβα, ενώ ο Τραμπ έχει επανειλημμένα αναφερθεί στην ανάγκη αλλαγής καθεστώτος στη χώρα.

Η Κούβα υπήρξε ισπανική αποικία έως το 1898 και στη συνέχεια πέρασε υπό αμερικανική στρατιωτική κατοχή μέχρι το 1902. Η επιρροή της Ουάσινγκτον παρέμεινε ισχυρή μέχρι την επικράτηση της επανάστασης του Φιντέλ Κάστρο το 1959.