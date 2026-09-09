Κούβα προς Τραμπ: «Δεν θα γίνουμε ποτέ ξανά αποικία – Θα υπερασπιστούμε την κυριαρχία μας μέχρις εσχάτων»

Ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, έστειλε μήνυμα στην Ουάσινγκτον, δηλώνοντας ότι η χώρα του «δεν θα γίνει ποτέ ξανά» αποικία ή νεοαποικία, μετά τη δημοσιοποίηση από τον Ντόναλντ Τραμπ χάρτη στον οποίο η Κούβα εμφανίζεται με τα χρώματα της αμερικανικής σημαίας. Η νέα αντιπαράθεση προστίθεται στο ήδη τεταμένο κλίμα στις σχέσεις Ουάσινγκτον και Αβάνας, με τον Ντίας-Κανέλ να τονίζει την αποφασιστικότητα της Κούβας να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία και την εθνική κυριαρχία της.

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Διεθνή Νέα

Ντίας-Κανέλ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, έστειλε μήνυμα στην Ουάσινγκτον, δηλώνοντας ότι η χώρα του «δεν θα γίνει ποτέ ξανά» αποικία ή νεοαποικία, μετά τη δημοσιοποίηση από τον Ντόναλντ Τραμπ χάρτη με την Κούβα στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας.
  • Σε νέα ανάρτησή του, ο Ντίας-Κανέλ τόνισε ότι η χώρα του είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση «μέχρις εσχάτων».
  • Ο Τραμπ είχε δημοσιεύσει χάρτη όπου η Κούβα, μαζί με άλλες χώρες, εμφανίζονταν με τα χρώματα της αμερικανικής σημαίας, μια ενέργεια που προστίθεται στο ήδη τεταμένο κλίμα στις σχέσεις Ουάσινγκτον και Αβάνας.

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Μήνυμα προς την Ουάσινγκτον έστειλε ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, δηλώνοντας ότι η χώρα του «δεν θα γίνει ποτέ ξανά» αποικία ή νεοαποικία, μετά τη δημοσιοποίηση από τον Ντόναλντ Τραμπ χάρτη στον οποίο η Κούβα εμφανίζεται με τα χρώματα της αμερικανικής σημαίας.

«Η Κούβα, που γνωρίζει καλά τι σημαίνει αποικία και νεοαποικία, δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν θα ξαναγίνει ποτέ τέτοια, από καμία αυτοκρατορία», ανέφερε ο Κουβανός πρόεδρος, χωρίς να κατονομάσει τον Αμερικανό ομόλογό του.

Σε νέα ανάρτησή του, ο Ντίας-Κανέλ τόνισε ότι η χώρα του είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση «μέχρις εσχάτων».

Ο Τραμπ είχε προηγουμένως δημοσιεύσει μέσω Truth Social χάρτη στον οποίο, εκτός από τις ΗΠΑ, απεικονίζονταν με τα χρώματα της αμερικανικής σημαίας το Μεξικό, ο Καναδάς, η Κούβα, η Γροιλανδία και η Ισλανδία.

Η νέα αντιπαράθεση προστίθεται στο ήδη τεταμένο κλίμα στις σχέσεις Ουάσινγκτον και Αβάνας. Η αμερικανική κυβέρνηση έχει εντείνει την πίεση προς την Κούβα, ενώ ο Τραμπ έχει επανειλημμένα αναφερθεί στην ανάγκη αλλαγής καθεστώτος στη χώρα.

Η Κούβα υπήρξε ισπανική αποικία έως το 1898 και στη συνέχεια πέρασε υπό αμερικανική στρατιωτική κατοχή μέχρι το 1902. Η επιρροή της Ουάσινγκτον παρέμεινε ισχυρή μέχρι την επικράτηση της επανάστασης του Φιντέλ Κάστρο το 1959.

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