Τρία χρόνια από τον Daniel: Οι αγρότες προσπαθούν να φτιάξουν πάλι τη ζωή τους – Παραμένει μισογκρεμισμένη η γέφυρα του Πηνειού – ΒΙΝΤΕΟ

Τρία χρόνια συμπληρώνονται από το πέρασμα της κακοκαιρίας Ντάνιελ, που έπληξε τον θεσσαλικό κάμπο, αφήνοντας πίσω της 17 νεκρούς και τεράστιες καταστροφές. Οι αγρότες της περιοχής παλεύουν να ανακάμψουν, αντιμετωπίζοντας καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις, χαμηλές τιμές για τις σοδειές τους και υψηλό κόστος καλλιέργειας, ενώ η μισογκρεμισμένη γέφυρα του Πηνειού στον Παλαιόπυργο παραμένει επικίνδυνη

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συμπληρώνονται τρία χρόνια από το πέρασμα της κακοκαιρίας Ντάνιελ, που έπνιξε τον θεσσαλικό κάμπο και άφησε πίσω της συνολικά 17 νεκρούς.
  • Τρία χρόνια μετά, οι αγρότες προσπαθούν να πάρουν πίσω τη ζωή τους, τονίζοντας ότι ακόμα δεν έχουν εξοφληθεί και ζητούν ενεργή στήριξη από την Πολιτεία για να παραμείνουν στα χωράφιά τους.
  • Παρά την πάροδο τριών ετών, η γέφυρα του Πηνειού στον Παλαιόπυργο παραμένει μισογκρεμισμένη, με τους αγρότες να την χρησιμοποιούν αναγκαστικά και να φοβούνται νέες πλημμύρες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συμπληρώνονται τρία χρόνια από το πέρασμα της κακοκαιρίας Daniel, που έπνιξε τον θεσσαλικό κάμπο και άφησε πίσω της συνολικά 17 νεκρούς. Οι αγρότες φύτεψαν ξανά γύρω από την αποξηραμένη Κάρλα, την οποία οι πλημμύρες μετέτρεψαν ξανά σε λίμνη. Πρόκειται για την πρώτη χρονιά που καλλιεργούν οι αγρότες σε περιοχές που μέχρι πρότινος είχε 2,5 μέτρα νερό.

Ήταν τον Σεπτέμβριο του 2023 όταν ο Daniel έπληξε με σφοδρότητα τη Θεσσαλία. Στη μανία του παραδόθηκαν στάβλοι, καταστήματα, καλλιέργειες αλλά και σπίτια. Χιλιάδες ήταν οι άνθρωποι που κινδύνευσαν από τους ορμητικούς χειμάρρους. Αρκετοί διασώθηκαν με βάρκες και ελικόπτερα.

Η καταστροφή στον αγροτικό τομέα ήταν τεράστια. Τρία χρόνια μετά κι αφού υποχώρησαν τα νερά οι αγρότες προσπαθούν να πάρουν πίσω τη ζωή τους.

«Εμείς επιχειρήσαμε να σπείρουμε τα χωράφιά μας, τα σπέρνουμε, τα ποτίζουμε, τα περιποιούμαστε, αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε ότι μετά τόσα χρόνια από μία τέτοια βιβλική καταστροφή, γιατί για εμάς βιβλική ήταν, δεν μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι και να μείνουμε στα χωράφια μας», λέει ο αγρότης Ιορδάνης Ιωαννίδης στον ANT1.

Δεν έχουν εξοφληθεί για την καταστροφή

Οι αγρότες σημειώνουν ότι κάποιοι δεν έχουν λάβει όλες τις αποζημιώσεις για την καταστροφή από τον Daniel. «Για μένα ήταν κοντά στις 10.000. Τα οποία μέχρι στιγμής δεν τα έχω πάρει. Αυτή τη στιγμή οι περισσότερες καλλιέργειες μας βάζουν μέσα».

Η χρονιά δεν ήταν καλή λένε στον ΑΝΤ1 αγρότες στην Αμυγδαλή. Το στάρι “δεν έπιασε τιμή” και αν και το βαμβάκι δεν πάει καλά, τότε πολλοί θα αναγκαστούν να φύγουν από τα χωράφια.

«Είμαστε νέοι άνθρωποι και δεν μπορούμε να μείνουμε με αυτό το κόστος εδώ».

Ο Δημήτρης Γαλάνης είναι τρίτης γενιάς αγρότης και θέλει να μείνει στη γη του. Οι δυσκολίες όμως μοιάζουν βουνό. Ζητά στήριξη για να συνεχίσει. «Ξεκινάμε από το 0 εδώ στην Κάρλα. Δεν γίνεται να συνεχίσουμε με αυτές τις τιμές».

Ο Βασίλης Ακριβούσης από το Στεφανοβίκειο λέει ότι συχνά δεν βγάζει ούτε τα έξοδα της καλλιέργειας. «Τι να βγάλεις; 600 κιλά και πάλι είσαι μέσα».

Οι αγρότες τονίζουν ότι μόνο εάν τους στηρίξει ενεργά η Πολιτεία θα παραμείνουν στα χωράφιά τους».

Μισογκρεμισμένη ακόμη η γέφυρα του Πηνειού στον Παλαιόπυργο

Η γέφυρα του Πηνειού στον Παλαιόπυργο «έπεσε» από τo σφοδρό χτύπημα της κακοκαιρίας Daniel, ωστόσο μέχρι και σήμερα παραμένει μισογκρεμισμένη, με τους αγρότες της περιοχής να τη χρησιμοποιούν.

Μάλιστα, κάποιοι εξ’ αυτών τη διασχίζουν δύο και τρεις φορές τη μέρα, αναγκαστικά όμως, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε να κάνουν έναν κύκλο δεκάδων χιλιομέτρων για να φτάσουν στα χωράφια τους κι αυτό σημαίνει επιπλέον κόστος, ειδικά τώρα με τις τιμές των καυσίμων.

Όπως τονίζουν οι αγρότες στον ΑΝΤ1, όπως έχει “καθίσει” η γέφυρα, σε περίπτωση ισχυρής βροχόπτωσης, τότε μπορεί να υπάρχει υπερχείλιση και να λειτουργήσει η γέφυρα ως φράγμα. Τότε, θα πλημμυρίσουν, εκ νέου τα χωράφιά τους.

Η σύμβαση πάντως για το έργο έχει υπογραφεί.

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