Πούτιν: «Ναι» στην εθελοντική στρατιωτική υπηρεσία ακόμη και για ακρωτηριασμένους και άτομα με σχιζοφρένεια

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Υπέρ της δυνατότητας να υπηρετούν εθελοντικά ακόμη και άνδρες που σήμερα θεωρούνται πλήρως ακατάλληλοι για στρατιωτική θητεία τάχθηκε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται άνθρωποι με σοβαρότατα προβλήματα υγείας, από κωφούς και τυφλούς έως ακρωτηριασμένους, ασθενείς με βαριές χρόνιες παθήσεις και άτομα με σοβαρές ψυχικές διαταραχές. Η πρόταση, πάντως, αφορά εθελοντική υπηρεσία σε περιφερειακές μονάδες αεράμυνας και όχι αποστολή στην πρώτη γραμμή.

Το ζήτημα τέθηκε στον Ρώσο πρόεδρο από τον πολεμικό ανταποκριτή της κρατικής ραδιοτηλεοπτικής εταιρείας VGTRK ,Γεβγκένι Ποντούμπνι, ο οποίος είναι επίσης υποψήφιος του κυβερνώντος κόμματος Ενωμένη Ρωσία.

Ο Ποντούμπνι ρώτησε τον Πούτιν εάν θα μπορούσε να επιτραπεί σε άνδρες που έχουν ενταχθεί στην κατηγορία καταλληλότητας «D» να υπηρετούν εθελοντικά στις ένοπλες δυνάμεις.

Η απάντηση του Ρώσου προέδρου ήταν λακωνική: «Το υποστηρίζω».

Τι σημαίνει η κατηγορία «D»

Με βάση τη σημερινή ρωσική νομοθεσία, όσοι κατατάσσονται στην κατηγορία «D» θεωρούνται εντελώς ακατάλληλοι για στρατιωτική υπηρεσία και δεν μπορούν να ενταχθούν στις ένοπλες δυνάμεις ακόμη και εάν το επιθυμούν.

Σύμφωνα, πάντως, με στρατιωτικό νομικό που μίλησε ανώνυμα στο ανεξάρτητο ρωσικό μέσο Vot Tak, οι εθελοντικοί σχηματισμοί έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν δικά τους υγειονομικά κριτήρια.

Ο Ποντούμπνι είπε στον Πούτιν ότι υπάρχουν άνθρωποι της κατηγορίας «D», μεταξύ αυτών και τραυματίες, οι οποίοι ζητούν να επιστρέψουν στην υπηρεσία.

Από ακρωτηριασμένους έως ασθενείς με σχιζοφρένεια

Η κατηγορία «D» περιλαμβάνει ανθρώπους με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Kommersant, σε αυτήν εντάσσονται μεταξύ άλλων άτομα με νοητική αναπηρία, επιληψία, ενεργή φυματίωση, μεταστατικό καρκίνο, HIV και σχιζοφρένεια.

Το Vot Tak προσθέτει στη λίστα τυφλούς, ανθρώπους με σοβαρή μυωπία, κωφούς, ασθενείς με βαριά μορφή διαβήτη, καρδιακή ανεπάρκεια ή άσθμα, καθώς και ανθρώπους που έχουν χάσει κάποιο άκρο.

Όχι στην πρώτη γραμμή, αλλά σε μονάδες κατά των drones

Η πρόταση, όπως παρουσιάστηκε στον Πούτιν, δεν αφορά την αποστολή αυτών των ανθρώπων στην πρώτη γραμμή του μετώπου.

Ο Ποντούμπνι υποστήριξε ότι όσοι από αυτούς μπορούν να εκτελέσουν συγκεκριμένα καθήκοντα θα μπορούσαν να υπηρετούν σε περιφερειακές μονάδες BARS, οι οποίες ασχολούνται μεταξύ άλλων με την προστασία πόλεων, χωριών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων από επιθέσεις drones.

«Είναι κατανοητό ότι δεν μπορούν όλοι», είπε ο Ποντούμπνι, σύμφωνα με το TASS, προσθέτοντας ότι υπάρχουν εθελοντές που αξιολογούν τις δυνατότητές τους και ζητούν να τους επιτραπεί, κατ’ εξαίρεση, να υπηρετούν σε περιφερειακές μονάδες που προστατεύουν εγκαταστάσεις από μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Όπως τόνισε, «δεν μιλάμε για την πρώτη γραμμή», αλλά για την προστασία της «πόλης, του χωριού ή της επιχείρησής τους».

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με το σκεπτικό της πρότασης, θα μπορούσαν να απελευθερωθούν πλήρως μάχιμοι στρατιώτες ώστε να μεταφερθούν στο μέτωπο.

Δυσκολίες στη στρατολόγηση νέων στρατιωτών

Η συζήτηση γίνεται σε μία περίοδο κατά την οποία η Ρωσία φέρεται να αντιμετωπίζει αυξανόμενες δυσκολίες στην εξεύρεση νέου ανθρώπινου δυναμικού για τον στρατό.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται το Yle, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν καταγράψει απώλειες που σε ορισμένους μήνες μπορεί να ξεπερνούν ακόμη και τους 40.000 άνδρες.

Η δυνατότητα αξιοποίησης ανδρών που σήμερα ανήκουν στην κατηγορία «D» θα μπορούσε έτσι να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση των μετόπισθεν και της αντιαεροπορικής άμυνας, επιτρέποντας τη μετακίνηση άλλων στρατιωτών προς τις ζώνες μάχης.