Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης κατέσχεσαν αμερικανικό υποβρύχιο drone

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Σε νέα ένταση μπαίνει η σύγκρουση ΗΠΑ με Ιράν, καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέσχεσαν ένα αμερικανικό υποβρύχιο drone στα Στενά του Ορμούζ.

«Οι Φρουροί της Επανάστασης κατέλαβαν την αυγή ένα από τα πιο σύγχρονα υποβρύχια drone του αμερικανικού στρατού στην είσοδο των Στενών του Ορμούζ (…)», σύμφωνα με ανακοίνωση του ιδεολογικού στρατού του Ιράν, που μεταδόθηκε στην κρατική τηλεόραση. «Εικόνες του υποβρυχίου θα μεταδοθούν μέσα στις επόμενες ώρες», πρόσθεσε η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, «αυτό το υποβρύχιο χρησιμοποιείται για αποστολές αναγνώρισης και παρακολούθησης του βυθού, επιθεώρηση υποβρυχίων καλωδίων και αγωγών, χαρτογράφηση του βυθού και ανίχνευση ναρκών».