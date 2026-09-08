Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης κατέσχεσαν αμερικανικό υποβρύχιο drone

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέσχεσαν ένα αμερικανικό υποβρύχιο drone στα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που προκαλεί νέα ένταση στη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το drone φέρεται να χρησιμοποιείται για αναγνώριση, παρακολούθηση βυθού και ανίχνευση ναρκών, σύμφωνα με ιρανικά μέσα.

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Διεθνή Νέα

Iran Strait of Hormuz - Ιράν, Στενά του Ορμούζ
Φωτογραφία: AP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κατέσχεσαν ένα αμερικανικό υποβρύχιο drone στα Στενά του Ορμούζ, προκαλώντας νέα ένταση στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν.
  • Σύμφωνα με ανακοίνωση που μεταδόθηκε στην κρατική τηλεόραση, «οι Φρουροί της Επανάστασης κατέλαβαν την αυγή ένα από τα πιο σύγχρονα υποβρύχια drone του αμερικανικού στρατού».
  • Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το υποβρύχιο «χρησιμοποιείται για αποστολές αναγνώρισης και παρακολούθησης του βυθού».

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Σε νέα ένταση μπαίνει η σύγκρουση ΗΠΑ με Ιράν, καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέσχεσαν ένα αμερικανικό υποβρύχιο drone στα Στενά του Ορμούζ.

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«Οι Φρουροί της Επανάστασης κατέλαβαν την αυγή ένα από τα πιο σύγχρονα υποβρύχια drone του αμερικανικού στρατού στην είσοδο των Στενών του Ορμούζ (…)», σύμφωνα με ανακοίνωση του ιδεολογικού στρατού του Ιράν, που μεταδόθηκε στην κρατική τηλεόραση. «Εικόνες του υποβρυχίου θα μεταδοθούν μέσα στις επόμενες ώρες», πρόσθεσε η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, «αυτό το υποβρύχιο χρησιμοποιείται για αποστολές αναγνώρισης και παρακολούθησης του βυθού, επιθεώρηση υποβρυχίων καλωδίων και αγωγών, χαρτογράφηση του βυθού και ανίχνευση ναρκών».

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