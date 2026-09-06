Φρουροί της Επανάστασης: “Επιτεθήκαμε για αντίποινα σε πλοία αμερικανικών συμφερόντων”

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Διεθνή Νέα

Φρουροί της Επανάστασης
Πηγή: EPA
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως επιτέθηκαν σε πλοία τα οποία συνδέονταν με τις ΗΠΑ ως αντίποινα για αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο εναντίον ιρανικών τάνκερ.
  • Σύμφωνα με τους Φρουρούς, οι ναυτικές τους δυνάμεις «στοχοποίησαν τρία πετρελαιοφόρα που χρησιμοποιούσαν τη διαδρομή μέσω των Στενών του Ορμούζ για την οποία δεν είχαν λάβει άδεια, καθώς και τρία πλοία που συνδέονταν με την Αμερική…», ενώ προειδοποίησαν άλλα πλοία να μην περνούν από μη αδειοδοτημένες διαδρομές.
  • Δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση από τις ΗΠΑ, όμως οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν πλήξει τρία ιρανικά πετρελαιοφόρα το Σάββατο, σύμφωνα με την CENTCOM.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως επιτέθηκαν σε πλοία τα οποία συνδέονταν με τις ΗΠΑ ως αντίποινα για αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο εναντίον ιρανικών τάνκερ.

Μετά την αμερικανική επίθεση κατά των τριών πετρελαιοφόρων, οι ναυτικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης “στοχοποίησαν τρία πετρελαιοφόρα που χρησιμοποιούσαν τη διαδρομή μέσω των Στενών του Ορμούζ για την οποία δεν είχαν λάβει άδεια, καθώς και τρία πλοία που συνδέονταν με την Αμερική που δολοφονεί παιδιά, σε άλλες περιοχές”, δήλωσαν οι Φρουροί στο επίσημο κανάλι τους στο Telegram, προειδοποιώντας τα άλλα πλοία να μην επιχειρήσουν να περάσουν από διαδρομές για τις οποίες δεν έχουν λάβει άδεια να διέλθουν.

Δεν επιβεβαιώνουν οι Αμερικανοί

Δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση από τις ΗΠΑ.

Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν τρία ιρανικά πετρελαιοφόρα το Σάββατο, δήλωσε η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM), συμπεριλαμβανομένου ενός στ’ ανοικτά του νησιού Χαργκ, κοντά στον βασικό κόμβο εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν.

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