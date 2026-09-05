Τανάγρα: Φωτογραφία ντοκουμέντο από τα συντρίμμια του Phantom

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Φωτογραφία ντοκουμέντο από τα συντρίμμια του αεροσκάφους F-4 Phantom, που κατέπεσε το μεσημέρι του Σαββάτου (5/9) στην Τανάγρα, φέρνει στη δημοσιότητα το enikos.gr.

Η τραγωδία συνέβη κατά τη διάρκεια των αεροπορικών επιδείξεων του Athens Flying Week 2026, με τους δύο πιλότους να ανασύρονται νεκροί από τα συντρίμμια του αεροσκάφους.

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) ανακοίνωσε τη διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος, ενώ κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Δείτε τη φωτογραφία:

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή της συντριβής του Phantom

Η στιγμή της συντριβής του αεροσκάφους τύπου Phantom στην Τανάγρα καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιεύονται στα social media.

Το αεροσκάφος πέρασε «ξυστά» από τα κεφάλια των παρευρισκόμενων λίγο πριν πέσει και πάρει φωτιά.

A HAF F-4 Phantom II just crashed at the Athens Fling Week airshow. We can only hope for the best, but I saw no parachutes. He hit the ground coming out of a turn. pic.twitter.com/JtW4YdPJ5x — Sova🇧🇬 (@sovva1_1) September 5, 2026

NEW: A Hellenic Air Force F-4E Phantom II has crashed while performing a solo display at Athens Flying Week in Tanagra, Greece. No parachutes were visible following the crash, and there is no official confirmation regarding the condition of the crew. pic.twitter.com/zrCHC8g3vl — Tabz (@TabzLIVE) September 5, 2026

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια του κόσμου που είχε συγκεντρωθεί στην Τανάγρα για να παρακολουθήσει το μεγάλο αεροπορικό σόου.

Ο κόσμος ήταν σοκαρισμένος, ενώ από την διοργάνωση της εκδήλωσης ξεκίνησε άμεσα η εκκένωση του χώρου.