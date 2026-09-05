Τανάγρα: Φωτογραφία ντοκουμέντο από τα συντρίμμια του Phantom

Το enikos.gr φέρνει στη δημοσιότητα φωτογραφία ντοκουμέντο από τα συντρίμμια του αεροσκάφους F-4 Phantom που κατέπεσε το μεσημέρι του Σαββάτου (5/9) στην Τανάγρα, κατά τη διάρκεια των αεροπορικών επιδείξεων του Athens Flying Week 2026. Δύο πιλότοι ανασύρθηκαν νεκροί, ενώ το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ανακοίνωσε τη διερεύνηση των αιτίων και κήρυξε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτογραφία ντοκουμέντο από τα συντρίμμια του αεροσκάφους F-4 Phantom, που κατέπεσε το μεσημέρι του Σαββάτου (5/9) στην Τανάγρα, φέρνει στη δημοσιότητα το enikos.gr.
  • Η τραγωδία συνέβη κατά τη διάρκεια των αεροπορικών επιδείξεων του Athens Flying Week 2026, με τους δύο πιλότους να ανασύρονται νεκροί από τα συντρίμμια του αεροσκάφους.
  • Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) ανακοίνωσε τη διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος, ενώ κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις.

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Φωτογραφία ντοκουμέντο από τα συντρίμμια του αεροσκάφους F-4 Phantom, που κατέπεσε το μεσημέρι του Σαββάτου (5/9) στην Τανάγρα, φέρνει στη δημοσιότητα το enikos.gr.

Τανάγρα: «Ωχ, έπεσε» – Οι μαρτυρίες και οι αναφορές για καπνό πριν από τη συντριβή του Phantom – ΒΙΝΤΕΟ

Η τραγωδία συνέβη κατά τη διάρκεια των αεροπορικών επιδείξεων του Athens Flying Week 2026, με τους δύο πιλότους να ανασύρονται νεκροί από τα συντρίμμια του αεροσκάφους.

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) ανακοίνωσε τη διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος, ενώ κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Τανάγρα: Η ανακοίνωση του ΓΕΑ για τους 2 νεκρούς πιλότους – Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις 

Δείτε τη φωτογραφία:

Τανάγρα: Η στιγμή της συντριβής του Phantom – Βίντεο ντοκουμέντο

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή της συντριβής του Phantom

Η στιγμή της συντριβής του αεροσκάφους τύπου Phantom στην Τανάγρα καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιεύονται στα social media.

Το αεροσκάφος πέρασε «ξυστά» από τα κεφάλια των παρευρισκόμενων λίγο πριν πέσει και πάρει φωτιά.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια του κόσμου που είχε συγκεντρωθεί στην Τανάγρα για να παρακολουθήσει το μεγάλο αεροπορικό σόου.

Ο κόσμος ήταν σοκαρισμένος, ενώ από την διοργάνωση της εκδήλωσης ξεκίνησε άμεσα η εκκένωση του χώρου.

 

 

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