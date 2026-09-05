Τανάγρα: «Ωχ, έπεσε» – Οι μαρτυρίες και οι αναφορές για καπνό πριν από τη συντριβή του Phantom – ΒΙΝΤΕΟ

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Τραγωδία στην αεροπορική βάση της Τανάγρας συνέβη σήμερα το μεσημέρι, όταν μαχητικό τύπου F-4 Phantom συνετρίβη κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων στο πλαίσιο της διοργάνωσης Athens Flying Week.

Το αεροσκάφος φαίνεται να κατέπεσε μόλις δύο λεπτά από την έναρξη του προγράμματος επίδειξής του.

Σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες, το αεροσκάφος φαινόταν να βγάζει καπνούς πριν από την πτώση του. Οι ίδιες μαρτυρίες αναφέρουν ότι το αεροσκάφος άρχισε ξαφνικά να χάνει ύψος και συνετρίβη.

«Ωχ, ωχ, έπεσε»

Λίγα δευτερόλεπτα μετά την απογείωσή του και αφού έκανε τους πρώτους ελιγμούς, οι δυο χειριστές του δικινητήριου μαχητικού αεροσκάφους κατεύθυναν το Phantom, παράλληλα με τον διάδρομο. Ενώ κινούταν με πολύ υψηλή ταχύτητα, ο εκφωνητής του σόου είπε:

«Δείτε το Phantom να κινείται παράλληλα στη γραμμή του ορίζοντα».

Ακριβώς εκείνη τη στιγμή, μόλις ο εκφωνητής είχε ολοκληρώσει τη φράση του, θεατές ακούστηκαν να λένε: «Ωχ, ωχ, έπεσε, έπεσε»!

Ο Γιώργος Μωρογιάννης αναφέρει στην ΕΡΤ:

«Πήρε μεγάλη δεξιά στροφή και μία που χαμήλωσε και μία που έπεσε. Παγώσαμε όλοι, άνθρωποι κλαίγανε γιατί καταλάβανε τι έγινε… μετά πάρα πολύ μαύρος, πυκνός καπνός.

Από την ώρα που απογειώθηκε, ούτε τρία λεπτά δεν πρόλαβε να πετάξει.»

Αυτό είναι το Phantom F-4

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πολεμικής Αεροπορίας ο συγκεκριμένος τύπος Phantom είναι αμερικανικής κατασκευής ενώ τα πρώτα F-4 βγήκαν στη γραμμή παραγωγής το 1963.

Όπως τονίζεται στην ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας τα πρώτα ελληνικά Phantom αποκτήθηκαν το 1974 με το αμυντικό πρόγραμμα Peace Icarus. Παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο είναι αεροσκάφος δεύτερης γενιάς, 36 ελληνικά Phantom έχουν εκσυγχρονιστεί με σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα (πρόγραμμα Peace Icarus 2000), με αποτέλεσμα να έχει παραταθεί το όριο της επιχειρησιακής τους ζωής.

Το F-4E Phantom διαθέτει πλήρωμα δύο ατόμων, με τον πιλότο και τον αξιωματικό οπλικών συστημάτων να συνεργάζονται για την εκτέλεση των αποστολών.

Βασικά χαρακτηριστικά:

Πλήρωμα: 2 άτομα

Κινητήρες: 2 General Electric J79 turbojet με μετάκαυση

Ώση: περίπου 17.900 λίβρες

Εκπέτασμα πτερύγων: 11,7 μέτρα

Μήκος: 19,1 μέτρα

Μέγιστη ταχύτητα: 2.370 χλμ./ώρα (Mach 2,2)

Μέγιστο επιχειρησιακό ύψος: άνω των 15.240 μέτρων (50.000 πόδια)

Η ανακοίνωση του ΓΕΑ για τους 2 νεκρούς πιλότους

Σε επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, αναφέρεται ότι τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας.

«Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 14:55, αεροσκάφος F-4E Phantom II της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης, το οποίο συμμετείχε στο Airshow «Athens Flying Week 2026», κατέπεσε 3 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114 Πτέρυγας Μάχης, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο μελών του πληρώματος, Επισμηναγού (Ι) Ι.Μ και Σμηναγού (Ι) Δ.Π.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας».