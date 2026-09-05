Μητσοτάκης για την τραγωδία στην Τανάγρα: Η σκέψη μας βρίσκεται με τις οικογένειες των δύο πιλότων που χάσαμε

Στην τραγωδία με τους δύο νεκρούς πιλότους, μετά την συντριβή του Phantom το μεσημέρι του Σαββάτου (5/9) στην Τανάγρα, κατά τη διάρκεια των αεροπορικών επιδείξεων του Athens Flying Week 2026, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην έναρξη της ομιλίας του στην 90ή ΔΕΘ.

«Το τραγικό γεγονός στην Τανάγρα, πριν από λίγες ώρες σκιάζει, δυστυχώς, και τη σημερινή μας εκδήλωση. Η θλίψη είναι διάχυτη με την σκέψη μας να βρίσκεται με τις οικογένειες των δύο πιλότων, που χάσαμε. Μία απόδειξη του καθημερινού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι Έλληνες Ίκαροι παραμένοντας ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα για την προστασία των ελληνικών ουρανών». τόνισε ο Πρωθυπουργός.

«Η Πολιτεία, και σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά, που αφήνουν πίσω τους», συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.