Αθηνά Οικονομάκου: Οι throwback φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα και το εντυπωσιακό νυφικό

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Η Αθηνά Οικονομάκου έκανε ένα μικρό throwback και μοιράστηκε με τους followers της, όμορφα στιγμιότυπα από μία ξεχωριστή στιγμή, της προσωπικής της ζωής.

Η γνωστή ηθοποιός και επιχειρηματίας, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα.

Το ζευγάρι επισφράγισε την αγάπη του τον περασμένο Ιούλιο στην Πάρο, έχοντας κοντά του αγαπημένα πρόσωπα.

Στις νέες φωτογραφίες, η Αθηνά Οικονομάκου ποζάρει φορώντας το εντυπωσιακό νυφικό που επέλεξε για την ξεχωριστή αυτή ημέρα. Για τη σημαντική περίσταση εμπιστεύτηκε τη Σήλια Κριθαριώτη. Πρόκειται για μία εφαρμοστή δημιουργία από δαντέλα, με γεωμετρικά και floral μοτίβα που αναδεικνύουν τη σιλουέτα της.