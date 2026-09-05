Θεώνη Κουφονικολάκου σε Αλεξάνδρα Σδούκου: «Σε καθεστώς σύγχυσης βρίσκονται στη Νέα Δημοκρατία και συμπεριφέρονται ήδη ως αντιπολίτευση στην ΕΛ.Α.Σ»

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Συνεχίζεται το πινγκ-πονγκ δηλώσεων ανάμεσα στις εκπροσώπους τύπου, της ΝΔ και της ΕΛΑΣ, έπειτα από την τελευταία τοποθέτηση της Αλεξάνδρας Σδούκου.

«Όσοι εκπαιδευτικοί βλέπουν το μήνυμα της κυρίας Κουφονικολάκου, να γνωρίζουν ότι η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ ψεύδεται συνειδητά», αναφερόμενη σε προγενέστερες δηλώσεις της κ. Θεώνης Κουφονικοπούλου, μέσω των οποίων, έκανε λόγο για προσλήψεις των εκπαιδευτικών και αυξήσεις στους μισθούς τους κατά 300 ευρώ, η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ, επανήλθε με αιχμηρές δηλώσεις απευθυνόμενη στην κ.Σδούκου.

Συγκεκριμένα η κ Κουφονικολάκου, αναφέρει ότι:

«Σε καθεστώς σύγχυσης βρίσκονται στην Νέα Δημοκρατία και συμπεριφέρονται ήδη ως αντιπολίτευση στην ΕΛ.Α.Σ. και όχι ως κυβέρνηση και μάλιστα επταετίας.

Λίγες ώρες μετά την ανάρτηση αποσπάσματος, στο οποίο εκπρόσωπός τους κατηγορεί τις εκπαιδευτικούς που εγκυμονούν για τα κενά στα σχολεία (!) και ενός ακόμη βίντεο στο οποίο φαίνονται οι μαγικές «κοστολογήσεις» του κυβερνητικού επιτελείου, η κ. Σδούκου «ξαναχτύπησε».

Της απαντάμε λοιπόν ότι ως υπεύθυνος πολιτικός φορέας δεν εξαγγέλλουμε αποσπασματικά μέτρα αλλά ένα συνεκτικό σχέδιο πλήρως κοστολογημένο σε βάθος τετραετίας με εξασφαλισμένους πόρους.

Η πρόχειρη και αναποτελεσματική επιδοματική πολιτική (σε συνδυασμό με γενναιόδωρες φοροαπαλλαγές στον πλούτο) και η παροχολογία, κύριο χαρακτηριστικό της κυβέρνησης, είναι πολύ μακριά από τις δικές μας λογικές και πρακτικές.

Η ΝΔ λοιδόρησε, δίωξε πειθαρχικά και ευτέλισε μισθολογικά τους εκπαιδευτικούς και κουνάει τώρα το δάχτυλο σε εκείνους που με σχέδιο, σιγουριά και υπευθυνότητα δεσμεύονται σε μόνιμη μισθολογική αναβάθμιση και αξιοπρέπεια».

Τι δεν μας είπε η κυρία Σδούκου;

-Αν συμφωνεί με την κυρία Βούλτεψη,

-τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση με τις προσλήψεις και τα κενά στην έναρξη της σχολικής χρονιάς,

-τι θα κάνει για τις αποδοχές των εκπαιδευτικών, πώς θα ενισχύσει το σύστημα με σταθερούς ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς ανά σχολείο,

-τι θα κάνει για τα πολλαπλά προβλήματα στην ειδική αγωγή,

-ποια μέτρα θα υλοποιηθούν για την αποκατάσταση της χαμένης εμπιστοσύνης και την αποσόβηση της έντασης στη σχολική καθημερινότητα,

-πώς θα γίνει το εκπαιδευτικό σύστημα πιο παιδοκεντρικό, ώστε να μην έχουμε άλλα παιδιά θύματα ενός στρεβλού πλαισίου και πολλά άλλα.

-Γιατί η κ. Σδούκου κατά πώς φαίνεται, προπονείται από τώρα για την αντιπολίτευση…