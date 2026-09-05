Κυριάκος Μητσοτάκης: Το «καρφί» στον Αλέξη Τσίπρα με στίχο από τραγούδι – «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω» 

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στο Βελλίδειο στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, αφιέρωσε ένα «καρφί» στον Αλέξη Τσίπρα, επικρίνοντας τις ανεύθυνες προτάσεις της αντιπολίτευσης.

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Πολιτική

Μητσοτάκης ΔΕΘ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία του στο Βελλίδειο, στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, επεφύλασσε ένα «καρφί» για τον Αλέξη Τσίπρα, δηλώνοντας ότι τον απασχολούν μόνο οι ανεύθυνες και ακοστολόγητες προτάσεις της αντιπολίτευσης.
  • Ο κ. Μητσοτάκης αφιέρωσε στίχους από ένα τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου και της Αλέκας Κανελλίδου, υπογραμμίζοντας ότι ταιριάζει «γάντι στους λαοπλάνους» και σε όσους το πρόγραμμα και το μετρό «αποδείχθηκαν και τα δύο μουσαμάδες».
  • Αντίπαλός μας είναι μόνο τα προβλήματα και το επόμενο βήμα είναι οι θετικές επιδόσεις της οικονομίας να φτάσουν σε κάθε σπίτι, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.
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Ένα «καρφί» για τον Αλέξη Τσίπρα επεφύλασσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία του στο Βελλίδειο, στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ. Αφού έκανε λόγο για διλήμματα που γίνονται όλο και πιο πολύπλοκα, είπε ότι όσον αφορά στην αντιπολίτευση, τον απασχολούν μόνο οι ανεύθυνες και ακοστολόγητες προτάσεις.

«Θυμίζω μάλιστα τους στίχους ενός τραγουδιού. Γράφτηκε για λόγους διαφορετικούς αλλά νομίζω ότι ταιριάζει γάντι στους λαοπλάνους, ιδίως σε κάποιον που η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη τον έμαθαν καλά με το πρόγραμμα και το μετρό που αποδείχθηκαν και τα δύο μουσαμάδες» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και υπενθύμισε τον στίχο από το τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου και της Αλέκας Κανελλίδου «Δίδυμα φεγγάρια»: «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω».

Αντίπαλός μας είναι μόνο τα προβλήματα και το επόμενο βήμα είναι οι θετικές επιδόσεις της οικονομίας να φτάσουν σε κάθε σπίτι, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.

 

 

 

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