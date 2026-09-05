Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Το πρόγραμμά μας διαμορφώνει τη μόνη διέξοδο σε ένα εσωτερικό σκηνικό σύγχυσης από κόμματα και κομματίδια

«Δέσμευσή μας να έχουν όλα τα παιδιά ποιοτική προσχολική απασχόληση. Η μεγάλη πρόκληση είναι η μακροχρόνια φροντίδα των ηλικιωμένων», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη ΔΕΘ.

Και προσέθεσε τα εξής:

Δωρεάν οδοντιατρικοί έλεγχοι από το 2027 σε 282.000 παιδιά ηλικίας 5 έως 14 ετών.

Στοχευμένη διεύρυνση από τον ΕΟΠΥΥ της αποζημίωσης των Συστημάτων Συνεχούς Καταγραφής Γλυκόζης στους ασθενείς με Διαβήτη Τύπου 2.

Ισχυρή Πατρίδα: το 2030 θα ολοκληρώνει το τεράστιο πλάνο ενίσχυσης της άμυνάς της.

Rafale, Belharra, μαχητικά F-35, «Ασπίδα του Αχιλλέα», νέα Canadair της Πολιτικής Προστασίας, σύγχρονη και καλά εκπαιδευμένη Αστυνομία.

«Η λέξη ”ορίζοντας” έχει, όπως το πρόγραμμά μας διάρκεια, στόχους και ορόσημα»

«Η λέξη ”ορίζοντας” έχει, όπως το πρόγραμμά μας διάρκεια, στόχους και ορόσημα, είναι αξιόπιστο και σαφές. Διαμορφώνει τη μόνη διέξοδο σε ένα εσωτερικό σκηνικό σύγχυσης από κόμματα και κομματίδια που αδυνατούν να αντιταχθούν πειστικά στις κυβερνητικές δράσεις, αναμασώντας μόνο έωλα συνθήματα», υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.

Αναφέρθηκε και στα διλήμματα της επόμενης κάλπης: ποια πολιτική δύναμη μπορεί να εγγυηθεί ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει ανοδική τροχιά, υπηρετώντας τα εθνικά δίκαια και θωρακίζοντας την ασφάλειά της εν μέσω διεθνών κυματισμών.

«Στη γειτονιά μας οι δικές μας μεθοδικές δράσεις γεννούν σπασμωδικές αντιδράσεις, που καλούμαστε να διαχειριστούμε με αυτοπεποίθηση και σοβαρότητα», προσέθεσε.

Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση σημείωσε τα εξής: «Με απασχολούν μόνο οι ανεύθυνες και ακοστολόγητες υποσχέσεις της. Μου θυμίζουν τον στίχο που ταιριάζει γάντι σε λαοπλάνους, ιδίως σε κάποιον που η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη τον έμαθαν καλά με τα προγράμματα και με το Μετρό του, που ήταν και τα δύο μουσαμάδες. ”Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω”».

Και προσέθεσε: «Αντίπαλός μας είναι μόνο τα προβλήματα. Επόμενο βήμα οι θετικές επιδόσεις της οικονομίας να φτάσουν σε κάθε σπίτι και οικογένεια. Με την ανάπτυξη να δικαιώνεται μόνο όταν γίνεται ατομική προκοπή και όταν η πρόοδος της χώρας θα σημαίνει ευημερία για όλους. Η κυβερνητική εμπειρία μας επιτρέπει να εντοπίζουμε πιο γρήγορα τα λάθη. Πανέτοιμοι για την επόμενη 10ετία του 21ου αιώνα. Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα πάντα. Η πατρίδα μας οφείλει να είναι παρούσα εξ αρχής σε αυτές τις ιστορικές αλλαγές. Ταυτόχρονα η Πολιτεία να προσφέρει ασφάλεια και κανόνες απέναντι στην αλόγιστη χρήση της».

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε επίσης ότι ο παγκόσμιος γεωπολιτικός χάρτης μεταβάλλεται. «Για πρώτη φορά συνοδεύουμε στο πεδίο την ενεργειακή μας πολιτική με την κατοχύρωση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων», υπογράμμισε.

«Το αύριο παραμένει αχαρτογράφητο, οι θάλασσες των διεθνών σχέσεων αγριεύουν. Θα κριθεί σύντομα αν η Ελλάδα θα βρεθεί στην πλευρά όσων άντεξαν στις τρικυμίες ή θα παρασυρθεί στη δίνη εξελίξεων. Η πατρίδα θα έχει ανάγκη από μία ισχυρή κυβέρνηση, που θα την κρατήσει μακριά από την ακυβερνησία ή από κομματικά παζάρια που θα την εγκλώβιζαν στην αδράνεια και στην ατολμία, με ατελείωτες διαβουλεύσεις, ίσες αποστάσεις και συμβιβασμούς. Μιλώ για καθαρές λύσεις και καθαρούς ορίζοντες», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Και προσέθεσε:

«Γιατί μία τρίτη τετραετία; Δεν ονειρεύομαι ”μία από τα ίδια”, αλλά μία χώρα που θα γίνεται καλύτερη και μαζί της θα γινόμαστε όλοι μας καλύτεροι. Προτείνω μία νέα εθνική ενότητα, μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία, οικοδομημένη με τον πατριωτισμό της ευθύνης, τον εκσυγχρονισμό της δημιουργίας και τη φροντίδα της κοινωνίας. Θα συναντηθούμε με πολλούς και ίσως και με κάποιους που μπορεί να απογοητεύσαμε. Να τους θυμίσουμε ότι η ΝΔ ήταν και παραμένει ο μόνος υπεύθυνος εθνικός και κοινωνικός πυλώνας. Θα υπάρξουν και πολίτες που ίσως δουν την Κυριακή της κάλπης ως ευκαιρία να στείλουν ”μήνυμα διαμαρτυρίας”: Ας γνωρίζουν ότι, με μία τέτοια στάση, τη Δευτέρα μπορεί να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει. Η μάχη είναι μία και θα επιλέξει, την ελπίδα ή την περιπέτεια, χωρίς δικαίωμα στο λάθος, για τον εαυτό τους, για τα παιδιά τους και τον τόπο τους. Σε τούτο το νέο ξεκίνημα έχουν θέση όλοι. Οι πολλοί που βλέπουν τα πρόσωπά τους σε όσα ανακοίνωσα. Μια προοπτική που και για μένα αποτελεί και καθήκον και πηγή αισιοδοξίας. Γνωρίζω πόσες φορές δύσκολες συγκυρίες μετατράπηκαν σε νικηφόρες ευκαιρίες. Αυτό θα συμβεί και τώρα ενώπιων μιας μεγάλης πρόκλησης, της ελληνικής Προεδρίας το β’ εξάμηνο του 2027».

Φιλοδοξία μου να υπηρετήσω το άλμα προς την 4η δεκαετία του 21ου αιώνα, με μία νέα «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας»

«Κλείνω με μία προσωπική εξομολόγηση. Πριν από σχεδόν 8 χρόνια υπέγραψα συμφωνία αλήθειας για να πάμε τον τόπο μπροστά. Νομίζω ότι την τήρησα κάνοντας πράξη τις δεσμεύσεις που ανέλαβα, κάνοντας πράξη τις δεσμεύσεις που ανέλαβα. Ο χρόνος που μεσολάβησε, με τροφοδότησε με νέα δύναμη για το νέο μεγάλο άλμα που δικαιούται η Ελλάδα», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο τέλος της ομιλίας τους.

Μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός πρόσθεσε: «Στέκομαι τώρα απέναντί σας με μόνη φιλοδοξία να υπηρετήσω το άλμα προς την 4η δεκαετία του 21ου αιώνα, με μία νέα συμφωνία που θα ονομάσω “Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας”».