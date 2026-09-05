Ύπνος το Σαββατοκύριακο: Γιατί δεν χρειάζεται να νιώθετε ενοχές αν κοιμάστε λίγο παραπάνω – Τι έδειξε μελέτη

Δεν χρειάζεται να αισθάνεστε ενοχές επειδή κοιμάστε λίγο περισσότερο το Σαββατοκύριακο. Νέα μελέτη δείχνει ότι η μέτρια αναπλήρωση του χαμένου ύπνου μπορεί να συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο υπέρτασης, αρκεί αυτή η συνήθεια να μην μετατρέπεται σε υπερβολή.

Ο επιπλέον ύπνος το Σαββατοκύριακο μπορεί να προστατεύσει την καρδιά – Τι έδειξε μελέτη

Για χρόνια, οι ειδικοί προειδοποιούσαν ότι ο παραπάνω ύπνος το Σαββατοκύριακο διαταράσσει το βιολογικό ρολόι του οργανισμού και κάνει περισσότερο κακό παρά καλό. Ωστόσο, μια νέα επιστημονική μελέτη υποστηρίζει τώρα ότι μια μέτρια ποσότητα αναπλήρωσης ύπνου μπορεί στην πραγματικότητα να κάνει καλό στην καρδιά σας, αρκεί να μην το παρακάνετε.

Τα ευρήματα αυτά παρουσιάστηκαν στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας στο Μόναχο, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Guardian. Η μελέτη διεξήχθη υπό την Dr. Nawon Lee του Πανεπιστημίου της Κορέας στη Σεούλ, με την ομάδα να παρακολουθεί τα πρότυπα ύπνου 40.000 ενηλίκων στη Νότια Κορέα σε βάθος επταετίας. Ως «αναπλήρωση ύπνου το Σαββατοκύριακο» ορίστηκε η διαφορά μεταξύ της διάρκειας ύπνου τις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα.

Όσοι κοιμόντουσαν λίγο περισσότερο τα Σαββατοκύριακα αντιμετώπιζαν 6% χαμηλότερες πιθανότητες να εμφανίσουν υψηλή αρτηριακή πίεση σε σύγκριση με όσους δεν το έκαναν. Οι ερευνητές εντόπισαν τη «χρυσή τομή»: 1 ώρα και 27 λεπτά επιπλέον ύπνου, διάρκεια που συνδέθηκε με 9% χαμηλότερο κίνδυνο υπέρτασης.

Πώς ο επιπλέον ύπνος μειώνει τον κίνδυνο υπέρτασης

Όπως εξήγησε η Dr. Lee, η έλλειψη ύπνου κατά τη διάρκεια της εβδομάδας επιβαρύνει το καρδιαγγειακό σύστημα, αναγκάζοντας την καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία να λειτουργούν πιο εντατικά, γεγονός που αυξάνει την αρτηριακή πίεση. Οι λίγες ώρες επιπλέον ύπνου το Σαββατοκύριακο δίνουν στον οργανισμό την ευκαιρία να ανακάμψει από αυτό το συσσωρευμένο στρες. Επομένως, οι άνθρωποι δεν πρέπει να νιώθουν ενοχές αν κοιμούνται λίγο παραπάνω, εφόσον δεν έχουν κοιμηθεί αρκετά όλη την εβδομάδα.

Αυτή η διαδικασία αποκατάστασης είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η υπέρταση αποτελεί ένα τεράστιο παγκόσμιο πρόβλημα: περισσότεροι από 1,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πάσχουν από αυτήν, αντιμετωπίζοντας αυξημένο κίνδυνο για καρδιακή προσβολή, εγκεφαλικό επεισόδιο, νεφρική νόσο και πρόωρο θάνατο.

Ο ρόλος του ύπνου στην καρδιαγγειακή υγεία

Ο ίδιος ο ύπνος θεωρείται θεμελιώδης για την υγεία της καρδιάς. Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία (American Heart Association) τον περιλαμβάνει ανάμεσα στους 8 βασικούς δείκτες καρδιαγγειακής ευεξίας («Life’s Essential 8»).

Φυσιολογικά, η αρτηριακή πίεση πέφτει κατά περίπου 10% κατά τη διάρκεια του ύπνου — μια διαδικασία γνωστή ως νυχτερινή μείωση της πίεσης (nocturnal dipping). Ο ανεπαρκής ύπνος μπορεί να εμποδίσει αυτή τη μείωση, ανεβάζοντας στα ύψη τον κίνδυνο υπέρτασης.

Προσοχή στην υπερβολή: Πότε ο υπερβολικός ύπνος βλάπτει την υγεία

Ωστόσο, το όφελος αυτό έχει όρια. Η ίδια μελέτη διαπίστωσε ότι ο πολύς ύπνος το Σαββατοκύριακο μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα: όσοι κοιμόντουσαν πάνω από τέσσερις επιπλέον ώρες είχαν μεγαλύτερο κίνδυνο υπέρτασης και όχι μικρότερο.

Η Dr. Lee επισήμανε ότι ενώ η μέτρια αναπλήρωση ύπνου βοηθά στην εξισορρόπηση της στέρησης μέσα στην εβδομάδα, ο υπερβολικός ύπνος τα Σαββατοκύριακα ενδέχεται να επιδεινώσει τη διαταραχή του κιρκάδιου ρυθμού (το λεγόμενο «κοινωνικό jet lag»), ακυρώνοντας τα οφέλη.

Πρoηγούμενες μελέτες είχαν επίσης συνδέσει τα ακανόνιστα ωράρια ύπνου με περίπου 26% υψηλότερο κίνδυνο για εγκεφαλικό, καρδιακή ανεπάρκεια ή ανακοπή, υπογραμμίζοντας ότι η σταθερότητα στον ύπνο παραμένει το «κλειδί» για την υγεία.