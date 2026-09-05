Σοβαρός τραυματισμός Ελ Κααμπί: Σφάδαζε στον αγωνιστικό χώρο – Έβαλε τα κλάματα ο Σιαμπάνης – ΒΙΝΤΕΟ

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Αγωνία και σοκ στο Πανθεσσαλικό, εξαιτίας του πολύ σοβαρού τραυματισμού του παίκτη του Ολυμπιακού Αγιούμπ Ελ Κααμπί, στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης με τον Βόλο.

Ο Ελ Κααμπί βρέθηκε στο έδαφος και έδειχνε να πονάει πάρα πολύ, με την εικόνα του Μαροκινού επιθετικού να προκαλεί έντονη ανησυχία.

Ο Ελ Κααμπί πρόλαβε και τσίμπησε την μπάλα και ο Μάριος Σιαμπάνης, ο τερματοφύλακας του Βόλου έπεσε στα πόδια του και τον γκρέμισε.

Οι γιατροί των «ερυθρόλευκων» έσπευσαν πάνω από τον παίκτη για τις πρώτες βοήθειες. Η σκηνή ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, με τον τερματοφύλακα του Βόλου να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του, ενώ σοκαρισμένος ήταν και ο διαιτητής Τζήλος, ο οποίος έβαλε τα χέρια στο κεφάλι βλέποντας την κατάσταση του ποδοσφαιριστή.

El delantero del Olympiacos, Ayoub El Kaabi, sufre una de las peores lesiones del fútbol tras una mala salida del portero.

💀 pic.twitter.com/ScWZv77iSG — ¿Por qué es tendencia en México? (@TendenciasMX) September 5, 2026

Ο Ελ Κααμπί δεν μπόρεσε να επιστρέψει στο παιχνίδι και αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο του Βόλου.

Κατά την έξοδό του, πάντως, γνώρισε την αποθέωση από τους φιλάθλους που βρίσκονταν στις εξέδρες του Πανθεσσαλικού, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή.