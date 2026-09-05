Για σένα: Όσα συμβαίνουν στα γυρίσματα της νέας σειράς του Alpha… όταν κλείνουν οι κάμερες

Τα γυρίσματα της νέας δραματικής σειράς του Alpha “Για σένα” βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και οι πρωταγωνιστές είναι πια οι ήρωες που υποδύονται. Τι γίνεται όμως όταν κλείνουν οι κάμερες;

Ο Κίμων Κουρής, η Ειρήνη Αγγελοπούλου και οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές έχουν μπει για τα καλά στον κόσμο των ηρώων τους.

Οι ώρες στα γυρίσματα είναι πολλές, οι σκηνές συχνά απαιτητικές και οι ιστορίες που καλούνται να αφηγηθούν γεμάτες ένταση.

Μόλις όμως ακουστεί το «cut», η ατμόσφαιρα αλλάζει. Γέλια, πειράγματα, συζητήσεις ανάμεσα στις λήψεις και μικρές αυθόρμητες στιγμές αποκαλύπτουν μια τελείως διαφορετική πλευρά της σειράς.

Μπροστά στην κάμερα οι ήρωες μπορεί να συγκρούονται, να ερωτεύονται, να κρύβουν αλήθειες και να παίρνουν αποφάσεις που θα καθορίσουν τις ζωές τους.

Πίσω από αυτήν, οι άνθρωποι που τους υποδύονται μοιράζονται τη χαρά της δημιουργίας και μια συνεργασία που γίνεται όλο και πιο δεμένη όσο τα γυρίσματα προχωρούν.

Και αυτό το καλό κλίμα δεν αφορά μόνο τους πρωταγωνιστές. Ηθοποιοί, σκηνοθέτες, τεχνικοί και όλοι οι άνθρωποι της παραγωγής δουλεύουν καθημερινά μαζί για να στηθεί ένας ολόκληρος τηλεοπτικός κόσμος.

Μια σκηνή που στην οθόνη θα κρατήσει λίγα λεπτά μπορεί να κρύβει πίσω της ώρες δουλειάς, πρόβες, επαναλήψεις, αλλαγές, αλλά και πολύ γέλιο μέχρι να ακουστεί ξανά το «πάμε».

Αυτό είναι και το «άλλο» πρόσωπο του «Για Σένα». Εκείνο που δεν θα γνωρίσουμε μέσα από την ιστορία, αλλά μέσα από τα παρασκήνιά της.

Οι φωτογραφίες από τα γυρίσματα μάς δίνουν μια μικρή γεύση από αυτή την καθημερινότητα και συστήνουν, πίσω από τους ήρωες που σύντομα θα γνωρίσουμε, την ομάδα που τους δίνει ζωή.

Γιατί μέχρι να έρθει η στιγμή που ο Φίλιππος, η Μελίνα, η Λήδα και οι υπόλοιποι ήρωες θα μας βάλουν στις ιστορίες τους, υπάρχουν πολλές ακόμη ιστορίες που γράφονται πίσω από τις κάμερες.

Δείτε τις φωτογραφίες εδώ: