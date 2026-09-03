Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews.

Από μια γαλλική σαλάτα και την ιταλική pizza e fichi μέχρι το μαροκινό tajine και το κολομβιανό dulce de brevas, τα σύκα ταξιδεύουν στον κόσμο και αλλάζουν πρόσωπο. Δέκα τόποι, δέκα διαφορετικές γαστρονομικές ιστορίες και ένας καρπός που αποδεικνύει πως έχει πολύ περισσότερα να πει από ένα απλό… γλυκό φινάλε. Ετοιμαστείτε για ένα ταξίδι με σύκο σε κάθε στάση.

Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στο περιοδικό real taste & style, που κυκλοφορεί με τη Realnews.