Διάβημα της Αθήνας στην Άγκυρα για τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια και τα «εθνικά» θαλάσσια πάρκα – «Ανυπόστατοι οι τουρκικοί ισχυρισμοί»

Η Πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα προέβη σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών για δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια και την ανακήρυξη δύο «εθνικών» θαλάσσιων πάρκων

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ΤΟ ΥΠΕΞ
Πηγή: Ert News
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ελλάδα προέβη σε διάβημα διαμαρτυρίας στην Άγκυρα για τις τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια και τις Προεδρικές Αποφάσεις για την ανακήρυξη δύο «εθνικών» θαλάσσιων πάρκων.
  • Όπως επισημαίνουν διπλωματικές πηγές: «Το τουρκικό ΥΠΕΞ επανέλαβε ανυπόστατους τουρκικούς ισχυρισμού», τους οποίους η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης».
  • Η Ελλάδα τονίζει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί από διεθνή συμβατικά κείμενα και απορρίπτει ως άκυρη την ανακήρυξη «εθνικών» θαλάσσιων πάρκων εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

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Κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Εξωτερικών, η Πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα προέβη σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, τόσο για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια, όσο και για τις Προεδρικές Αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο «εθνικών» θαλάσσιων πάρκων.

Όπως επισημαίνουν διπλωματικές πηγές: «Κατά την επίδοση του ελληνικού διαβήματος, τουρκικό ΥΠΕΞ ενεχείρισε Ρηματικές Διακοινώσεις, στις οποίες επαναλαμβάνονται οι ήδη δημοσίως διατυπωμένοι ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί.

Η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα.

Η Ελλάδα απορρίπτει, επίσης, ως άκυρη και στερούμενη έννομη ισχύος την ανακήρυξη “εθνικών” θαλάσσιων πάρκων στο βαθμό που εκτείνονται σε περιοχές εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναδεικνύει ενώπιον των ευρωπαίων και διεθνών εταίρων της κάθε μονομερή ενέργεια που παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο και θίγει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα».

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