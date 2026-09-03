ΕΛ.Α.Σ.: «Μαρινάκης και Μαξίμου συνεχίζουν ακούραστα την προπαγάνδα περί δήθεν ακοστολόγητων μέτρων»

«Τη Δευτέρα θα αποστείλουμε το πρόγραμμα που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) απαντώντας στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.

«Ο κ. Μαρινάκης και το Μέγαρο Μαξίμου συνεχίζουν ακούραστα από χθες το απόγευμα, πριν ακόμη ανέβει στο βήμα ο Αλέξης Τσίπρας, την προπαγάνδα περί δήθεν ακοστολόγητων μέτρων. Προκειμένου δε να στηρίξουν την προειλημμένη απόφασή τους, επιστρατεύουν κάθε πιθανή αλχημεία που θα έκανε ακόμη και τους πρωτοετείς φοιτητές οικονομικών να γελάνε ασταμάτητα» τονίσει η ΕΛ.Α.Σ. σε ανακοίνωσή της.

«Άλλωστε είναι γνωστό, όταν η πραγματικότητα δεν τους βολεύει, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα» επισημαίνει και προσθέτει: «Επειδή, ωστόσο οι πολίτες που μας παρακολουθούν δεν έχουν και δεν οφείλουν να έχουν γνώσεις οικονομικών, και προκειμένου να τελειώνει μια και καλή αυτή η άχαρη συζήτηση, αναλαμβάνουμε σχετική πρωτοβουλία. Τη Δευτέρα θα αποστείλουμε το πρόγραμμα που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του».

«Ελπίζουμε βέβαια, αν το Συμβούλιο ανταποκριθεί στο αίτημα μας, ο λαλίστατος κος Μαρινάκης να μην κρυφτεί δια παντός από τη δημόσια σφαίρα. Θα μας λείψει» καταλήγει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.