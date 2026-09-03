Βενιζέλος: Ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ είναι και πάλι σήμερα αναγκαίο

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος τονίζει την καθοριστική συμβολή του ΠΑΣΟΚ στην πορεία της χώρας καθ' όλη τη Μεταπολίτευση και την αναγκαιότητα να είναι ισχυρό και σήμερα. Θεωρεί την επέτειο της 3ης Σεπτεμβρίου ως πρόσκληση για ιστορικό αναστοχασμό σχετικά με τη διαμόρφωση της ελληνικής κοινωνίας και την εγγυητική του ιδιότητα σε ένα δοκιμαζόμενο αξιακό σύστημα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ευάγγελος Βενιζέλος τονίζει την καθοριστική συμβολή του ΠΑΣΟΚ στην πορεία της χώρας σε όλη τη Μεταπολίτευση και την αναγκαιότητα να είναι ισχυρό και σήμερα.
  • Ο πρώην πρόεδρος του κόμματος υπογραμμίζει πως «η επέτειος της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ δεν είναι κομματικό γεγονός αλλά πρόσκληση ιστορικού αναστοχασμού και στοχασμού για το μέλλον του τόπου».
  • Σύμφωνα με τον Βενιζέλο, η οικονομική κρίση μείωσε τα εκλογικά μεγέθη του ΠΑΣΟΚ αλλά αύξησε τα ιστορικά του, γι’ αυτό «ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ είναι συνεπώς και πάλι αναγκαίο».

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Την καθοριστική συμβολή του ΠΑΣΟΚ στην πορεία της χώρας σε όλη τη περίοδο της Μεταπολίτευσης και την αναγκαιότητα να είναι ισχυρό και σήμερα, τονίζει ο Ευάγγελος Βενιζέλος σε χαιρετιστήριο μήνυμά του για την επέτειο της 3ης Σεπτεμβρίου.

Όπως υπογραμμίζει ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, «η επέτειος της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ δεν είναι κομματικό γεγονός αλλά πρόσκληση ιστορικού αναστοχασμού και στοχασμού για το μέλλον του τόπου, πρόσκληση που απευθύνεται σε όλη την ελληνική κοινωνία η οποία, σε μεγάλο βαθμό, οφείλει τη διαμόρφωσή της στο ΠΑΣΟΚ με τα θετικά και τα αρνητικά της μακράς μεταπολιτευτικής περιόδου που τέμνεται από τη δοκιμασία της οικονομικής κρίσης».

«Η δοκιμασία αυτή μείωσε τα εκλογικά αλλά αύξησε τα ιστορικά μεγέθη του ΠΑΣΟΚ της ευθύνης, του εθνικού και όχι του κομματικού προτάγματος», σημειώνει ο Ευάγγελος Βενιζέλος και προσθέτει: «αυτό το ΠΑΣΟΚ, θεσμικό και επίκαιρο, προγραμματικό και υπεύθυνο, είναι εγγυητής ενός αξιακού συστήματος που δοκιμάζεται πανταχόθεν και σε όλα τα επίπεδα: της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της κοινωνικής συμπερίληψης, της εθνικής ενότητας, της προόδου. Ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ είναι συνεπώς και πάλι αναγκαίο».

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