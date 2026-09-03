Άρση των κατηγοριών εις βάρος του από τις ΗΠΑ ζητεί ο Νικολάς Μαδούρο

Ο Νικολάς Μαδούρο, ο ανατραπείς πρόεδρος της Βενεζουέλας, ζητά την απόρριψη των κατηγοριών για διακίνηση ναρκωτικών και ναρκοτρομοκρατία εναντίον του και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες, στις ΗΠΑ. Οι δικηγόροι του υποστηρίζουν ότι το αμερικανικό δικαστήριο «στερείται δικαιοδοσίας» λόγω της ασυλίας του ως αρχηγός ξένου κράτους. Η δίκη τους αναμένεται να ξεκινήσει την 1η Ιουνίου 2027, μετά τη σύλληψή τους στο Καράκας και την κράτησή τους σε ομοσπονδιακή φυλακή στο Μπρούκλιν.

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Διεθνή Νέα

Μαδούρο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νικολάς Μαδούρο ζητά από την αμερικανική δικαιοσύνη να απορρίψει το κατηγορητήριο εναντίον του, επικαλούμενος την ασυλία του ως αρχηγός ξένου κράτους και ότι το δικαστήριο «στερείται δικαιοδοσίας».
  • Ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και η σύζυγός του κρατούνται σε ομοσπονδιακή φυλακή στο Μπρούκλιν των ΗΠΑ, μετά την αιχμαλώτισή τους τον Ιανουάριο σε αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση.
  • Η δίκη κατά του Μαδούρο και της συζύγου του στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσει την 1η Ιουνίου 2027, σύμφωνα με ανακοίνωση ομοσπονδιακού δικαστηρίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με το σκεπτικό ότι το αμερικανικό δικαστήριο «στερείται δικαιοδοσίας» να ασκήσει δίωξη εναντίον του οι δικηγόροι του ανατραπέντος προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ζητεί την απόρριψη των κατηγοριών και την απελευθέρωση του ιδίου και της συζύγου του.

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Συγκεκριμένα, ο ανατραπείς πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος διώκεται και είναι φυλακισμένος στις ΗΠΑ με κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών, ζήτησε από την αμερικανική δικαιοσύνη να απορρίψει το κατηγορητήριο εναντίον του, επικαλούμενος την ασυλία του ως αρχηγός ξένου κράτους.

Σε υπόμνημα που συνέταξαν οι δικηγόροι του και εστάλη στον ομοσπονδιακό δικαστή της Νέας Υόρκης Άλβιν Χέλερσταϊν, ο Νικολάς Μαδούρο υποστηρίζει ότι το δικαστήριο «στερείται δικαιοδοσίας» να ασκήσει δίωξη εναντίον του, καθώς και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες.

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Σύμφωνα το κατηγορητήριο εναντίον του και εναντίον πρώην συνεργατών του, ο ανατραπείς πρόεδρος διώκεται στη Νέα Υόρκη για τέσσερις κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της ναρκοτρομοκρατίας.

Ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του αιχμαλωτίστηκαν στο Καράκας κατά τη διάρκεια πολύνεκρης αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης τον Ιανουάριο, οδηγήθηκαν στις ΗΠΑ και έκτοτε κρατούνται σε ομοσπονδιακή φυλακή στο Μπρούκλιν.

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Η δίκη κατά του Μαδούρο και της συζύγου του στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσει την 1η Ιουνίου 2027, ανακοίνωσε στα τέλη Ιουλίου ομοσπονδιακό δικαστήριο στη Νέα Υόρκη.

 

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