Απόρρητη έκθεση της CIA για Βενεζουέλα: «Καθεστωτικοί» πολιτικοί προτιμότεροι για τη «μετά Μαδούρο» εποχή

  • Απόρρητη έκθεση της CIA κατέληγε στο συμπέρασμα ότι πολιτικοί «πιστοί στο καθεστώς», συμπεριλαμβανομένης της αντιπροέδρου Ντέλσι Ροδρίγκες, θα βρίσκονταν στην καλύτερη θέση για να διατηρήσουν τη σταθερότητα της Βενεζουέλας μετά τον Μαδούρο.
  • Την αποκάλυψη αυτή έκανε χθες η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές της ενήμερες για το περιεχόμενο της απόρρητης έκθεσης.
  • Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει αμέσως το περιεχόμενο του δημοσιεύματος αυτού.
Απόρρητη έκθεση της CIA για Βενεζουέλα: «Καθεστωτικοί» πολιτικοί προτιμότεροι για τη «μετά Μαδούρο» εποχή

Απόρρητη έκθεση της CIA, για την οποία ενημερώθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατέληγε στο συμπέρασμα ότι πολιτικοί «πιστοί στο καθεστώς», συμπεριλαμβανομένης της αντιπροέδρου Ντέλσι Ροδρίγκες, θα βρίσκονταν στην καλύτερη θέση σε σχέση με αντιπολιτευόμενους πολιτικούς για να διατηρήσουν τη σταθερότητα της Βενεζουέλας, σε περίπτωση που ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο έχανε την εξουσία.

Την αποκάλυψη έκανε χθες η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές της ενήμερες για το περιεχόμενό της.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει αμέσως το περιεχόμενο του δημοσιεύματος αυτού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

