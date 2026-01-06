Νιγηρία: Τουλάχιστον εννέα στρατιώτες σκοτώθηκαν σε ενέδρα στην πολιτεία Μπόρνο

  • Οχηματοπομπή έπεσε σε ενέδρα στην πολιτεία Μπόρνο της βορειοανατολικής Νιγηρίας, με συνέπεια να σκοτωθούν τουλάχιστον εννέα στρατιώτες και να τραυματιστούν αρκετοί άλλοι. «Τρομοκράτες τοποθέτησαν νάρκη» σε δρόμο, ανατινάζοντας τεθωρακισμένο όχημα.
  • Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην κοινότητα Μπιντούντουλ, σε περιοχή την οποία λυμαίνονται τζιχαντιστές. Η βορειοανατολική Νιγηρία βρίσκεται αντιμέτωπη εδώ και 16 χρόνια με τζιχαντιστική εξέγερση, με την Μπόκο Χαράμ και το ΙΚΔΑ να σκορπούν τον θάνατο.
  • Ανήμερα των Χριστουγέννων, οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν αεροπορικά πλήγματα εναντίον τζιχαντιστών του ΙΚΔΑ στη Νιγηρία. Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πως δεν θα διστάσει να δώσει εντολή για νέους βομβαρδισμούς εάν δεν σταματήσουν οι σφαγές χριστιανών.
Οχηματοπομπή έπεσε σε ενέδρα στην πολιτεία Μπόρνο της βορειοανατολικής Νιγηρίας, με συνέπεια να σκοτωθούν τουλάχιστον εννέα στρατιώτες και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν, όπως ανακοίνωσαν σήμερα τοπικοί αξιωματούχοι.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες Κυριακή κοντά στην κοινότητα Μπιντούντουλ, σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων από την πόλη Καρέτο, περιοχή την οποία λυμαίνονται τζιχαντιστές.

«Τρομοκράτες τοποθέτησαν νάρκη» σε δρόμο από όπου θα περνούσε στρατιωτική οχηματοπομπή, δήλωσε αξιωματούχος, συμπληρώνοντας πως ένα τεθωρακισμένο όχημα ανατινάχθηκε και ακολούθως στρατιώτες δέχθηκαν πυρά. «Δυστυχώς, εννέα στρατιώτες έπεσαν νεκροί και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν σοβαρά», δήλωσε ο Άμπα Κάκα Τούτζα, μέλος τοπικής πολιτοφυλακής που συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης.

Η βορειοανατολική Νιγηρία βρίσκεται αντιμέτωπη εδώ και 16 χρόνια με τζιχαντιστική εξέγερση, με την Μπόκο Χαράμ και την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (σ.σ. το ΙΚΔΑ προήλθε από τη διάσπαση της Μπόκο Χαράμ) να σκορπούν τον θάνατο, υποχρεώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και προκαλώντας ανθρωπιστική κρίση στην ευρύτερη περιοχή.

Ανήμερα των Χριστουγέννων, οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν αεροπορικά πλήγματα εναντίον τζιχαντιστών του ΙΚΔΑ στη Νιγηρία, ενώ ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πως δεν θα διστάσει να δώσει εντολή για νέους βομβαρδισμούς εάν δεν σταματήσουν οι σφαγές χριστιανών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

