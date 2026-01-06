Πάτρα: Παραδόθηκαν 3 εμπλεκόμενοι στην υπόθεση θανάτου του 30χρονου έπειτα από ξυλοδαρμό – Ελεύθεροι οι δύο ιδιοκτήτες του κλαμπ

Εξελίξεις  το βράδυ της Δευτέρας στην υπόθεση του θανάτου του 30χρονου, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από ξυλοδαρμό, τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής σε κέντρο διασκέδασης στο κέντρο της Πάτρας.

Σύμφωνα με το tempo24.news, το βράδυ της Δευτέρας, παρουσιάστηκαν αυτοβούλως, στην Ασφάλεια Πατρών, δύο αδέλφια, ηλικίας 36 και 39 ετών, καθώς και ένας 29χρονος, ως εμπλεκόμενοι στον άγριο ξυλοδαρμό του 30χρονου.

Πρόκειται για τους τρεις που εξαρχής είχαν ταυτοποιηθεί από τις Διωκτικές Αρχές της αχαϊκής πρωτεύουσας, ενώ έχουν απασχολήσει την Αστυνομία και στο παρελθόν.

Οι τρεις άνδρες αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πατρών, όπου και θα απαγγελθούν οι σε βάρος τους κατηγορίες και εν συνεχεία αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν στον Ανακριτή.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο των ερευνών της Ασφάλειας Πατρών, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία οκτώ ατόμων, ανάμεσά τους και τα άτομα που παραδόθηκαν, ενώ είναι ζήτημα χρόνου η ταυτοποίηση των στοιχειών και του ένατου ατόμου. Παράλληλα, εκτιμάται ότι μέχρι την Τρίτη θα έχουν εκδοθεί τα εντάλματα σύλληψης από τον ανακριτή και οι κατηγορίες που θα τους αποδίδονται θα είναι ανθρωποκτονία και συμπλοκή, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Μίλησαν» οι κάμερες ασφαλείας

Από την πλευρά τους οι αστυνομικοί τη Ασφάλειας Πατρών ταυτοποίησαν τα οκτώ άτομα βάσει των στοιχείων που συγκέντρωσαν και αξιοποίησαν, τόσο από τις κάμερες ασφαλείας που υπήρχαν στο κέντρο διασκέδασης, όσο και από τις καταθέσεις που έλαβαν. Άλλωστε, από το βράδυ της Κυριακής η Ασφάλεια Πατρών είχε στην κατοχή της το καταγραφικό των καμερών ασφαλείας, το οποίο παρέδωσε ο ένας εκ των ιδιοκτητών του κέντρου διασκέδασης.

Στο μεταξύ, οι δύο ιδιοκτήτες του κέντρου διασκέδασης οδηγηθήκαν αργά το μεσημέρι της Δευτέρας στο Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο, αντιμετωπίζοντας τις κατηγορίες της ψευδούς κατάθεσης, της υπόθαλψης εγκληματία και της παρεμπόδισης της Δικαιοσύνης.

Έπειτα από την ακροαματική διαδικασία ο ένας εκ των ιδιοκτητών κρίθηκε αθώος, ενώ στον δεύτερο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών ετών και εννέα μηνών. Όμως, ο κατηγορούμενος άσκησε έφεση κατά της απόφασης, η οποία είχε αναστέλλουσα δύναμη και αφέθηκε ελεύθερος.

Από την πλευρά της η Αστυνομία είχε λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας έξω από το δικαστικό μέγαρο της Πάτρας, καθώς είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες συγγενείς και φίλοι του 31χρονου θύματος.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο του 30χρονου

Από ισχαιμία στο μυοκάρδιο λόγω των δολοφονικών χτυπημάτων που δέχθηκε, προκλήθηκε ο θάνατος του 30χρονου Κώστα, σύμφωνα με την έκθεση του Ιατροδικαστή Πατρών.

Όπως απεδείχθη μεταφέρθηκε εγκεφαλικά νεκρός στο Νοσοκομείο, με μυδρίαση (η κατάσταση κατά την οποία η κόρη του οφθαλμού παραμένει διεσταλμένη (ανοιχτή) και δεν αντιδρά κανονικά στο φως) και με το λεγόμενο “σκορ Γλασκώβης 4” (σκορ 4 στην Κλίμακα Κώματος Γλασκώβης υποδηλώνει σοβαρή εγκεφαλική δυσλειτουργία ή βαθύ κώμα).

