Δημοσκόπηση Ipsos: Μόλις ένας στους τρεις Αμερικανούς επιδοκιμάζει την στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Σύνοψη από το

  • Μόλις ένας στους τρεις Αμερικανούς επιδοκιμάζει την στρατιωτική επίθεση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ εναντίον της Βενεζουέλας, ενώ το 72% δεν κρύβει την ανησυχία του για το ενδεχόμενο παρατεταμένης εμπλοκής.
  • Το 65% των Ρεπουμπλικάνων τάχθηκε υπέρ της στρατιωτικής επιχείρησης που διέταξε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, έναντι μόλις 11% των Δημοκρατικών.
  • Τα ξημερώματα του Σαββάτου, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν αιματηρή επιδρομή στο Καράκας, αιχμαλωτίζοντας τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Νικολάς Μαδούρο Τραμπ
πηγή: AP Photo

Μόλις ένας στους τρεις Αμερικανούς επιδοκιμάζει την στρατιωτική επίθεση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ εναντίον της Βενεζουέλας για την ανατροπή του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ενώ το 72% δεν κρύβει την ανησυχία του για το ενδεχόμενο παρατεταμένης εμπλοκής της Ουάσινγκτον σε αυτήν τη χώρα της Λατινικής Αμερικής, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos για λογαριασμό του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

ΗΠΑ στον ΟΗΕ: «Επιθυμούμε ένα καλύτερο μέλλον για τη Βενεζουέλα»

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διήμερης δημοσκόπησης που δόθηκαν στη δημοσιότητα σήμερα, το 65% των Ρεπουμπλικάνων τάχθηκε υπέρ της στρατιωτικής επιχείρησης που διέταξε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, παράλληλα με το 11% των Δημοκρατικών και το 23% όσων δήλωσαν ανεξάρτητοι.

Τα ξημερώματα του Σαββάτου, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν αιματηρή επιδρομή στο Καράκας, αιχμαλωτίζοντας τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και μεταφέροντάς τον στις ΗΠΑ προκειμένου να δικαστεί κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών.

Η δημοσκόπηση έδειξε σημαντική υποστήριξη στους κόλπους των Ρεπουμπικάνων για μια εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ που περιλαμβάνει την άσκηση επιρροής σε γειτονικές χώρες. Το 43% των Ρεπουμπλικάνων συμφώνησε με τη δήλωση ότι «οι ΗΠΑ θα πρέπει να ακολουθούν πολιτική κυριαρχίας στις υποθέσεις στο Δυτικό Ημισφαίριο», ενώ 19% εξέφρασε την αντίθεσή του. Οι υπόλοιποι είτε δεν εξέφρασαν άποψη είτε εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί.

Στην ίδια δημοσκόπηση, στην οποία συμμετείχαν διαδικτυακά 1.248 Αμερικανοί, η δημοτικότητα του προέδρου Τραμπ ανήλθε στο 42% – στο υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο –, καταγράφοντας άνοδο τριών μονάδων σε σύγκριση με δημοσκόπηση του Δεκεμβρίου. Το περιθώριο στατιστικού σφάλματος εκτιμάται στο ±3%.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

