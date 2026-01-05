Στιγμές τρόμου για 21χρονη στον Βόλο – 60χρονος τη θώπευσε στη μέση του δρόμου

Έναν εφιάλτη στη μέση του δρόμου και μάλιστα μέρα – μεσημέρι, βίωσε 21χρονη κοπέλα στον Βόλο, από άντρα μεγαλύτερό της κατά 40 χρόνια. Ο 60χρονος αρχικά την ακολούθησε με το ποδήλατό του, τη φλέρταρε και της ζήτησε το τηλέφωνό της. Όταν εκείνη δεν ανταποκρίθηκε, της έκλεισε τον δρόμο και της επιτέθηκε, θωπεύοντάς την.

Ο 60χρονος οδηγήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας με τη διαδικασία του αυτοφώρου, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, κατηγορούμενος για το αδίκημα της πρσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας αλλά και για παράνομη κατακράτηση.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες, Κυριακή το μεσημέρι. Η 21χρονη κοπέλα τρέμοντας από τον φόβο της, κατέθεσε στο δικαστήριο, όλα όσα έζησε, όταν ξεκίνησε από το σπίτι της στην Ιωλκού και πεζή κατευθύνθηκε προς την εργασία της, σε μια καφετέρια στο κέντρο του Βόλου, σύμφωνα με το taxydromos.gr.

Λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι της και χωρίς να αντιληφθεί ότι κάποιος την ακολουθούσε, άκουσε κάποιον να τη ρωτά: «Κοπελιά σε ξέρω από κάπου;».

«Γύρισα πίσω μου και κοίταξα και είδα τον συγκεκριμένο άνθρωπο πάνω σε ποδήλατο, να κρατά το λουρί με τον σκύλο του. Όχι του είπα και συνέχισα την πορεία μου. Κατερίνα σε λένε; Συνέχισε να με ρωτάει. Όχι, είπα ξανά και συνέχισα να περπατάω. Σίγουρα δεν σε ξέρω από κάπου; Θα μου δώσεις το τηλέφωνό σου; Συνέχισε και εγώ άρχισα να περπατάω πιο γρήγορα. Πάνω στο πεζοδρόμιο όπου κινούμουν πίσω από τον κάδο απορριμμάτων υπήρχε ένα στρώμα και αναγκάστηκα να κάνω κίνηση να κατέβω από το οδόστρωμα. Τότε με πλησίασε, πλάγιασε το ποδήλατό του, κλείνοντας τον δρόμο μου και με το ελεύθερο χέρι του άρχισε να μου κάνει χειρονομίες, στο στήθος, τους μηρούς και τους γλουτούς. Τον έσπρωξα και άρχισα να τρέχω προς το μαγαζί», περιέγραψε η 21χρονη, η οποία μπήκε σε κατάσταση εμφανούς αναστάτωσης στο μαγαζί που εργάζεται, είπε τι είχε συμβεί ενώ παράλληλα κάλεσε και την αστυνομία.

Συνάδελφός της, ακούγοντας την περιπέτεια της γυναίκας βγήκε σε αναζήτηση του 60χρονου με το ποδήλατο και τον σκύλο, τον οποίο εντόπισε λίγα μέτρα μακριά από το μαγαζί όπου εργάζεται η 21χρονη και τον φωτογράφισε.

Η φωτογραφία που έφθασε στα χέρια αστυνομικών αποκάλυψε τα στοιχεία γνωστού Βολιώτη, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη άμεσα. Πρόκειται για άντρα που συχνάζει στα δικαστήρια για διάφορες υποθέσεις, εμφανιζόμενος ως κατήγορος. Αυτή τη φορά βρέθηκε στο εδώλιο του κατηγορούμενου και πάλι όμως συνέχισε να συμπεριφέρεται σαν… δικηγόρος και να αγορεύει υπερασπιζόμενος τον εαυτό του.

Ένταση όταν πλησίασε το θύμα του

Μολονότι είχε διορίσει δικηγόρο για την υπεράσπισή του, ήθελε και ο ίδιος να υποβάλλει ερωτήσεις στο θύμα του – μάρτυρα της υπόθεσης, κάνοντας αναπαράσταση της συνάντησής τους.

Την πλησίασε με αποτέλεσμα η κοπέλα να πανικοβληθεί, ακόμη και μέσα στη δικαστική αίθουσα. «Μην με πλησιάζεις», του είπε και επενέβησαν αστυνομικοί για να τον απομακρύνουν ενώ από το πίσω μέρος της αίθουσας, ένας νεαρός, βγήκε εκτός εαυτού. «Φύγε από δίπλα της. Μην πλησιάζεις. Θα σε….», απειλούσε, με το δικαστήριο να διατάσσει να βγει από την αίθουσα, όπως και έγινε.

Αστυνομικοί έβγαλαν σηκωτό τον νεαρό από την αίθουσα, την ίδια ώρα που ο κατηγορούμενος ζητούσε τα στοιχεία του, όπως και τα στοιχεία εκείνου που τον φωτογράφισε πάνω στο ποδήλατο για να κινηθεί νομικά εναντίον τους.

Ο ίδιος πάντως αρνήθηκε τις κατηγορίες δηλώνοντας αθώος.

«Εγινε προσέγγιση με ευγενική διάθεση και ζήτησα το τηλέφωνό της. Όλα τα άλλα είναι ψέματα. Δεν τα φαντάστηκε. Τα έστησε για να με βλάψει επειδή προφανώς ενοχλήθηκε από τη σύντομη επικοινωνία μας», ισχυριζόταν ενώ έκανε αναπαράσταση πώς κινούνταν με το ποδήλατο και τον σκύλο του, υποστηρίζοντας ότι ήταν αδύνατο να της επιτεθεί σωματικά. «Δεν προχώρησα σε ποινικά κολάσιμες πράξεις. Το λάθος μου ήταν η εσφαλμένη προσέγγιση», έλεγε στο δικαστήριο και κατηγορούσε την 21χρονη ότι έπεφτε σε αντιφάσεις.

Μάλιστα, διάβαζε σημείο προς σημείο την κατάθεση της 21χρονης στην αστυνομία υποστηρίζοντας ότι τα άλλαξε στο δικαστήριο, χειρονομούσε προς την έδρα, με αποτέλεσμα να δεχθεί επιπλήξεις από την πρόεδρο.

Ο δικηγόρος του πάντως, εξέφρασε τη συμπάθειά του προς την 21χρονη και εστίασε σε ζητήματα δικονομίας, που όμως απορρίφθηκαν από το δικαστήριο. Με πρόταση της εισαγγελέως ο 60χρονος κρίθηκε ένοχος για το αδίκημα της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με τριετή αναστολή και δικαίωμα άσκησης έφεσης.

Η εισαγγελέως πάντως πρότεινε την ανώτατη ποινή του ενός έτους σε βάρος του.