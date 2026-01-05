Eλλάδα στο ΣΑ του ΟΗΕ για τη Βενεζουέλα: «Υποστηρίζουμε κάθε προσπάθεια για ειρηνική επίλυση της κρίσης σε πλήρη συμμόρφωση με Χάρτη των ΗΕ και διεθνές δίκαιο»

Η Ελλάδα, δια του Αναπληρωτή Μόνιμου Αντιπροσώπου της στον ΟΗΕ Ιωάννη Σταματέκου, δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα και κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους να επιδείξουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση, αποφεύγοντας ενέργειες που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν την κρίση.

Τόνισε την ανάγκη πλήρους σεβασμού του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπογραμμίζοντας την υποχρέωση προστασίας των αμάχων.

Παράλληλα, αναγνώρισε τη σημασία της καταπολέμησης του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος και της διακίνησης ναρκωτικών, σημειώνοντας ότι τα ζητήματα αυτά πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσω διεθνούς συνεργασίας και εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου.

O κ. Σταματέκος επανέλαβε ότι ο διάλογος και η διπλωματία αποτελούν τα μόνα βιώσιμα μέσα για μια ειρηνική μετάβαση και διαρκή επίλυση της κρίσης και τόνισε ότι η χώρα μας ευθυγραμμίζεται με την έκκληση του Γενικού Γραμματέα για ουσιαστικό και χωρίς αποκλεισμούς διάλογο στη Βενεζουέλα.

Η Ελλάδα υπογράμμισε ότι δεν αναγνωρίζει τη νομιμοποίηση της εξουσίας του Νικολάς Μαδούρο, ούτε τα αποτελέσματα των εκλογών της 28ης Ιουλίου 2024.

“Έχουμε εδώ και καιρό καταστήσει σαφές ότι η αξίωση του Νικολάς Μαδούρο ως νόμιμου προέδρου στερείται νομιμοποίησης. Η Ελλάδα δεν έχει αναγνωρίσει τα αποτελέσματα των νοθευμένων εκλογών της 28ης Ιουλίου 2024 και έχει διαχρονικά στηρίξει πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην επίτευξη μιας δημοκρατικής λύσης για τη Βενεζουέλα. Στεκόμαστε σταθερά στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας στην επιδίωξή του για ένα δημοκρατικό μέλλον και εκφράζουμε την ελπίδα ότι τα πρόσφατα γεγονότα θα οδηγήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση”, ανέφερε ο κ. Σταματέκος.

Ο κ. Σταματέκος υπογράμμισε ότι “η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες που αποσκοπούν στην επίτευξη μιας ειρηνικής, διαπραγματευμένης μετάβασης, η οποία θα διασφαλίζει ότι η βούληση όλων των Βενεζουελάνων γίνεται πλήρως σεβαστή”.

“Η Ελλάδα δηλώνει έτοιμη να στηρίξει κάθε περιφερειακή και διεθνή προσπάθεια που αποσκοπεί στην ειρηνική επίλυση της κρίσης, σε πλήρη συμμόρφωση με τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο”, ανέφερε.