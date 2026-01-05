Aegean: Τηρήθηκε ο κανονισμός για τους επιβάτες στο χθεσινό μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών – 2300 επιβάτες προωθήθηκαν σε ξενοδοχεία

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Aegean

Ο Κανονισμός (EK) 261/2004, για τους επιβάτες που υπέστησαν την ταλαιπωρία λόγω του χθεσινού μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών, τηρήθηκε αναφορικά με τις αποζημιώσεις τους, αναφέρουν πηγές της Aegean, σημειώνοντας πως οι ακυρώσεις και οι σημαντικές καθυστερήσεις της χθεσινής ημέρας προκλήθηκαν απο ανωτέρα βία, καθώς η ΥΠΑ εξέδωσε σχετική ΝΟΤΑΜ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (EK) 261/2004, σε τέτοιες περιπτώσεις προβλέπεται παροχή φροντίδας και επιλογών μετακίνησης, τις οποίες η AEGEAN, όπως τονίζεται, εφάρμοσε πλήρως, προσφέροντας σε όλους τους επηρεασμένους επιβάτες τα προβλεπόμενα, τόσο σε περιπτώσεις ακύρωσης, όσο και μεγάλης καθυστέρησης.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία προώθησε τους επιβάτες με εναλλακτικές πτήσεις, εντελώς δωρεάν, όπου υπήρχε διαθεσιμότητα, και παρείχε πλήρη επιστροφή χρημάτων (ή πίστωση σε μορφή voucher) για όσους επέλεξαν να μην ταξιδέψουν.

Eπιπλέον, προσφέρθηκαν με πλήρη κάλυψη κόστους εκ μέρους της εταιρείας:

  • Διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο (η εταιρία παρείχε δωρεάν 1682 δωμάτια σε ξενοδοχεία της Αθήνας και 619 σε ξενοδοχεία του υπόλοιπου δικτύου).
  • Mεταφορά από και προς τα ξενοδοχεία
  • Γεύματα και σνακ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

