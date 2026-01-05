Πάτρα: Ελεύθεροι οι δύο ιδιοκτήτες του κλαμπ όπου έγινε η φονική συμπλοκή – Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο του 30χρονου

Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τη δίκη τους στο αυτόφωρο, οι δύο ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου διασκέδασης στην Πάτρα, όπου ξυλοκοπήθηκε άγρια ο 30χρονος, τα ξημερώματα της Κυριακής (04/01), και αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 40 και 56 ετών, είχαν συλληφθεί και αντιμετώπιζαν κατηγορίες για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης κατά συναυτουργία. Σύμφωνα με το thebest.gr, ο ένας εκ των δύο κρίθηκε αθώος, ενώ στον δεύτερο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 3 ετών και 9 μηνών χωρίς αναστολή.

Ωστόσο, ο καταδικασθείς άσκησε έφεση, η οποία έχει αναστέλλουσα ισχύ έως την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, με αποτέλεσμα να αφεθεί και εκείνος ελεύθερος.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και αναμένεται η συνέχισή της στη δικαστική αίθουσα.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο του 30χρονου

Από ισχαιμία στο μυοκάρδιο λόγω των δολοφονικών χτυπημάτων που δέχθηκε, προκλήθηκε ο θάνατος του 30χρονου Κώστα, σύμφωνα με την έκθεση του Ιατροδικαστή Πατρών.

Όπως απεδείχθη μεταφέρθηκε εγκεφαλικά νεκρός στο Νοσοκομείο, με μυδρίαση (η κατάσταση κατά την οποία η κόρη του οφθαλμού παραμένει διεσταλμένη (ανοιχτή) και δεν αντιδρά κανονικά στο φως) και με το λεγόμενο “σκορ Γλασκώβης 4” (σκορ 4 στην Κλίμακα Κώματος Γλασκώβης υποδηλώνει σοβαρή εγκεφαλική δυσλειτουργία ή βαθύ κώμα).

Επτά οι δράστες

Όπως έχει γίνει γνωστό, επτά είναι συνολικά οι δράστες του αιματηρού επεισοδίου, εκ των οποίων οι τρεις έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

Πρόκειται για έναν 35χρονο, τον αδελφό του 38 ετών και έναν ακόμη 29χρονο. Ωστόσο, σύμφωνα με τις καταθέσεις μελών της παρέας του θύματος, στο επεισόδιο συμμετείχαν 4 ακόμη άγνωστοι σε αυτούς δράστες.

Και οι επτά κατηγορούνται για ανθρωποκτονία και επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή.