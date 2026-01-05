Τραγικό τέλος για Κεφαλονίτισσα κατά τη διάρκεια διακοπών στον Παναμά – Διασωληνωμένος ο σύζυγός της

  • Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε στην τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς η θλιβερή είδηση του θανάτου της συζύγου γνωστού Κεφαλονίτη δικηγόρου, ενώ το ζευγάρι βρισκόταν σε ολιγοήμερες διακοπές Πρωτοχρονιάς στον Παναμά.
  • Κατά την παραμονή τους εκεί, η γυναίκα προσβλήθηκε από σπάνια λοίμωξη στο αίμα και κρίθηκε αναγκαία η άμεση νοσηλεία της σε τοπικό νοσοκομείο.
  • Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε και τελικά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, προκαλώντας βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία.
Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε στην τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς η θλιβερή είδηση του θανάτου της συζύγου γνωστού Κεφαλονίτη δικηγόρου, ενώ το ζευγάρι βρισκόταν σε ολιγοήμερες διακοπές Πρωτοχρονιάς στον Παναμά.

Ο θάνατος της γυναίκας επήλθε στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του eKefalonia.gr, το ζευγάρι είχε αναχωρήσει από το νησί του Ιονίου για ταξίδι στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια των εορτών. Κατά την παραμονή τους εκεί, η γυναίκα προσβλήθηκε από σπάνια λοίμωξη στο αίμα και κρίθηκε αναγκαία η άμεση νοσηλεία της σε τοπικό νοσοκομείο.

Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε και τελικά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Το τραγικό αυτό περιστατικό έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη και συγκίνηση στην τοπική κοινωνία, με φίλους, γνωστούς και συναδέλφους του ζευγαριού να αδυνατούν να πιστέψουν την τραγική κατάληξη που είχαν οι γιορτινές τους διακοπές.

Διασωληνωμένος στο Παρίσι ο σύζυγός της

Ο σύζυγός της, δικηγόρος, νοσηλεύεται στο Παρίσι σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς παρουσίασε επίσης σοβαρά συμπτώματα κατά το ταξίδι της επιστροφής. Με υψηλό πυρετό και έντονη επιδείνωση της κατάστασής του, νοσηλεύεται πλέον διασωληνωμένος σε νοσοκομείο στο Παρίσι.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο πλευρό του δικηγόρου είναι η κόρη του, σύμφωνα με το flamis.gr.

 

