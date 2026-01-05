Ζέτα Μακρυπούλια για Γιώργο Παπαδάκη: «Έφυγε το πρωινό μας ξύπνημα…»

H είδηση του θανάτου του Γιώργου Παπαδάκη, σε ηλικία 74 ετών, σκόρπισε τη θλίψη στο πανελλήνιο. Συνεργάτες του, συνάδελφοί του, φίλοι του, άνθρωποι που είχε φιλοξενήσει στην εκπομπή του, αλλά και απλός κόσμος, αφού έγινε γνωστό πως ο σπουδαίος δημοσιογράφος και παρουσιαστής έφυγε από τη ζωή, τον αποχαιρέτησαν μέσα από αναρτήσεις που πραγματοποίησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, εξέφρασαν τον σεβασμό τους για τον άνθρωπο που με την δουλειά του και την αφοσίωσή του στο επάγγελμα που υπηρέτησε, άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στον κόσμο των ΜΜΕ.

Τη Δευτέρα (5/1), η Ζέτα Μακρυπούλια με ανάρτησή της στο προφίλ της στο Instagram, θέλησε να πει το δικό της «αντίο» στον Γιώργο Παπαδάκη.

Συγκεκριμένα, η ηθοποιός και παρουσιάστρια δημοσίευσε μία κοινή τους φωτογραφία και έγραψε: «Έφυγε το πρωινό μας ξύπνημα. Ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της ελληνικής τηλεόρασης-δημοσιογραφίας. Ένα σημείο αναφοράς για την οικογένεια του ANT1. Ένας άνθρωπος γελαστός, θετικός, αυτοσαρκαστικός, ευγενής, δοτικός. Πάντα συνεπής στις αξίες του και στην σχέση του με τον κόσμο. Μια μεγάλη απώλεια. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Καλό ταξίδι Γιώργο Παπαδάκη».