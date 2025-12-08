Ζέτα Μακρυπούλια: «Έχω περάσει κρίση ηλικίας»

Ζέτα Μακρυπούλια
Φωτογραφία: zeta_makripoulia_official/ Instagram

Για την κρίση ηλικίας μίλησε μεταξύ άλλων η Ζέτα Μακρυπούλια σε συνέντευξή της στο εορταστικό τεύχος του περιοδικού «Madame Figaro» Κύπρου.

Έχεις περάσει κρίση ηλικίας;

Ναι, με διάφορους τρόπους, και ίσως λίγο και από εκεί που δεν το περίμενα. Είναι περισσότερο μια εσωτερική διαδικασία, όπου συνειδητοποιείς ότι ορισμένα πράγματα που σε κάλυπταν παλιά, δεν σε αγγίζουν πια. Χωρίς βέβαια να σημαίνει αυτό ότι και οι εξωτερικές αλλαγές δεν δημιουργούν αναστάτωση στην ψυχολογία μου. Όμως αν λύσεις τα εσωτερικά, τα εξωτερικά λύνονται πιο εύκολα, σχεδόν από μόνα τους.

Συγχωρείς τον εαυτό σου;

Πολύ δύσκολα. Μου παίρνει χρόνο, γιατί η πραγματική συγχώρεση προϋποθέτει να αναλάβεις την ευθύνη σου, να καταλάβεις γιατί έφτασες εκεί και τι σε οδήγησε. Δεν είναι μια απλή διαδικασία. Όμως, προσπαθώ να είμαι πιο επιεικής μαζί μου, να μην είμαι τόσο αυστηρή. Είναι μια σχέση που καλλιεργείται συνεχώς.

